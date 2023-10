Hallie de Big Brother fond en larmes alors qu’elle révèle le sacrifice difficile de sa mère lors d’un courageux voyage trans

Hallie de BIG Brother a fondu en larmes ce soir en révélant le sacrifice difficile de sa mère au cours de son courageux voyage trans.

Les colocataires sont devenus émus lorsque Noky a apporté des photos de leurs proches depuis la salle du journal.

Assis sur les canapés, chaque colocataire a parlé de qui était sur sa photo et de ce qu’il représentait pour lui, et les larmes ont rapidement commencé à couler.

Quand ce fut le tour d’Hallie, la jeune fille de 18 ans a montré un instantané de sa mère, et elle a sangloté en expliquant à quel point elle avait été d’un grand soutien après avoir révélé sa transgenre.

Hallie avait révélé qu’elle était une femme trans à ses colocataires le lendemain de leur arrivée dans la maison, recevant les éloges de ses collègues candidats et des téléspectateurs à la maison.

Rejetant la tête en arrière alors que les larmes coulaient, elle a dit à propos de sa mère ce soir : « Je pensais que je m’étais ressaisie pour pouvoir dire encore quelques choses.

« Ma mère a passé une grande partie de sa vie à consacrer son temps et ses efforts aux autres et à s’assurer que je suis heureuse et à l’aise avec moi-même.

« Elle s’est endettée pour que je puisse suivre mon traitement hormonal. »

En s’essuyant les yeux, elle a poursuivi : « Et c’est une femme tellement incroyable et je l’aime tellement. Elle mérite bien plus que le monde.

S’adressant à X – anciennement Twitter, un fan de Big Brother a écrit : « J’aime Hallie, elle a toujours été une femme, tout en elle est féminin, elle vient de naître dans le mauvais corps, elle est ma gagnante, je la trouve adorable. »

Un autre a ajouté : « Hallie m’impressionne vraiment, elle est tellement adulte pour son âge et c’est vraiment une excellente joueuse d’équipe. »

Un troisième a tweeté : « Trish & Noky & Hallie m’ont rendu tellement ému. »

Big Brother continue le lundi 16 octobre à 21h sur ITV2.