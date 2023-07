Halliburton était une machine à sous au deuxième trimestre et nous augmentons notre objectif de prix

Halliburton (HAL) a annoncé des résultats mitigés au deuxième trimestre avant la cloche mercredi, car les résultats plus faibles que prévu dans son segment d’achèvement et de forage ont été un frein. Le chiffre d’affaires total a augmenté de 14 % d’une année sur l’autre pour atteindre 5,8 milliards de dollars, mais il est un peu inférieur aux attentes des analystes de 5,86 milliards de dollars, selon Refinitiv. Le bénéfice par action (EPS) de 77 cents (hors perte non opérationnelle sur les transactions en Argentine) a dépassé l’estimation ajustée de Refinitiv de 75 cents. Résultat net Les revenus du géant des services pétroliers ont raté la cible, mais une solide exécution dans les deux divisions opérationnelles a permis aux marges bénéficiaires et aux bénéfices de dépasser les attentes. La performance des flux de trésorerie – qui était bien supérieure aux attentes au cours du trimestre – est sans doute l’élément de surveillance le plus important pour ceux qui investissent dans le complexe énergétique, étant donné le pivot de l’industrie pour se concentrer sur les rendements des actionnaires plutôt que sur la croissance de la production à tout prix. Lors de l’appel, la direction a réitéré que la croissance des flux de trésorerie disponibles est une priorité absolue et qu’elle s’attend à ce que plus de 50% de ceux-ci soient « restitués aux actionnaires cette année ». Cela est conforme au nouveau cadre décrit en janvier. Plus Halliburton peut générer de liquidités, plus nous, en tant qu’investisseurs, pouvons récupérer sous forme de rachats et de dividendes, c’est pourquoi nous sommes beaucoup plus satisfaits du résultat du flux de trésorerie disponible que déçus de la performance des revenus. En parlant de rendements en espèces, la société a racheté pour 248 millions de dollars d’actions au cours du trimestre tout en reversant 144 millions de dollars supplémentaires aux actionnaires sous forme de dividendes. Pour l’avenir, la direction a réduit ses perspectives de croissance des dépenses des clients en Amérique du Nord, mais elle a déclaré qu’elle continuait de voir un fort appétit pour le pétrole, citant « une croissance de la demande de 2 millions de barils par jour au premier semestre par rapport à la même période l’an dernier ». L’équipe a également fait en sorte que la génération de flux de trésorerie disponibles sur l’ensemble de l’année soit supérieure à ce que recherchaient les analystes – un élément positif important pour l’action au cours de la seconde moitié de l’année. Cela, à notre avis, l’emporte sur les prévisions de dépenses nord-américaines plus prudentes. Cependant, les actions d’Halliburton ont chuté de 3 % mercredi après une solide course au cours du mois dernier que nous avons réduite vendredi pour un petit gain. HAL YTD mountain Halliburton YTD performance La direction s’attend à ce que les dépenses d’exploration et de production augmentent cette année et à l’avenir, notant les discussions avec les clients qui ont des plans qui s’étendent « au cours de la prochaine décennie ». Tout en maintenant notre note 2, nous repoussons notre objectif de cours à 42 $ par action contre 40 $), reflétant environ 18 fois les estimations de flux de trésorerie disponibles par action pour 2024 ou environ 11,5 fois les estimations de bénéfices pour 2024. Les deux multiples sont à peu près conformes à ce que nous avons vu au cours des trois dernières années sur HAL et, à notre avis, sont justifiés par la résilience des prix des matières premières énergétiques et le besoin de production supplémentaire pour répondre à la demande mondiale derrière la gestion pluriannuelle du cycle ascendant. Guidance Management maintient une perspective positive sur le marché mondial, mais ils ont légèrement réduit leurs perspectives de croissance des dépenses des clients en Amérique du Nord à « environ 10% » par rapport à leurs attentes antérieures de croissance chez les adolescents en pourcentage. L’attente intègre l’idée que le second semestre sera plus faible que le premier, mais les marges bénéficiaires devraient « rester fortes pour le reste de l’année ». À l’échelle internationale, l’équipe s’attend à ce que les dépenses des clients augmentent au cours de l’adolescence avec « des services et des équipements de qualité qui resteront serrés et les prix continueront de s’améliorer ». Ils ont ajouté : « La stratégie d’Halliburton est de générer une croissance internationale rentable. Du point de vue du secteur d’exploitation, l’équipe a déclaré qu’elle « examinait toutes les fluctuations trimestrielles et la saisonnalité » et s’attend pleinement à ce que les marges de forage et d’évaluation « continuent d’augmenter au fil du temps ». Avec un flux de trésorerie disponible de 2022 de 1,43 million de dollars, cette prévision s’élève à environ 1,93 million de dollars à mi-parcours, au-dessus des attentes de 1,84 million de dollars de Wall Street. Sur une base segment par segment, la direction s’attend à ce que les revenus d’achèvement et de production soient stables séquentiellement, conformément aux attentes, et que les revenus de forage et d’évaluation augmentent séquentiellement « à un chiffre », également à peu près conformes aux attentes. Résultats du T2 à l’échelle de l’entreprise Voici quelques faits saillants : La marge d’exploitation du deuxième trimestre de 17,44 % est supérieure aux estimations et de 329 points de base au-dessus des chiffres de l’année précédente. La direction a attribué la solide performance de la marge opérationnelle (un sous-ensemble de la ligne de marge globale) principalement à « une forte activité internationale dans les deux divisions, ainsi qu’à une amélioration des prix ». Dans l’achèvement et la production, les ventes du deuxième trimestre ont augmenté de plus de 19% en glissement annuel pour atteindre 3,48 milliards de dollars. Cependant, cela était inférieur aux estimations (comme on le voit dans la colonne des segments de produits du tableau des revenus). La direction a attribué la solide performance de la marge opérationnelle du segment (qui a permis au bénéfice d’exploitation du segment de dépasser les attentes malgré les ventes manquées) « à l’augmentation de l’activité de plusieurs gammes de produits sur les marchés internationaux et à l’augmentation de l’activité de levage artificiel en Amérique du Nord ». Dans le forage et l’évaluation, les ventes trimestrielles ont augmenté de plus de 7 % pour atteindre 2,32 milliards de dollars et ont dépassé les estimations. L’équipe a appelé « une activité de forage plus élevée et une augmentation des services de fluides dans des régions clés, y compris le Moyen-Orient et l’Amérique latine, partiellement compensées par le déploiement saisonnier des ventes de logiciels dans plusieurs régions ». Nos deux autres valeurs énergétiques, Coterra Energy (CTRA) et Pioneer Natural Resources (PXD), publieront leurs résultats trimestriels le mois prochain. (Jim Cramer's Charitable Trust est long HAL, CTRA, PXD. Voir ici pour une liste complète des actions.) La signalisation est affichée à l’extérieur d’un emplacement Halliburton Co. à Port Fourchon, Louisiane, États-Unis Luc Sharett | Bloomberg | Getty Images