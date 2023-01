Haller s’apprête à faire ses débuts dans la saison après sa guérison d’un cancer

Il semble probable que Sébastien Haller fera ses débuts de saison pour le Borussia Dortmund ce week-end. L’attaquant de 28 ans a raté la campagne actuelle en raison d’un traitement contre le cancer des testicules. Haller a rejoint les géants allemands lors du mercato estival.

Le patron de Dortmund, Edin Terzic, a inclus Haller dans son équipe pour un match contre Augsbourg dimanche. « Il s’est très bien présenté. Ce fut un long temps d’arrêt pour lui », a déclaré Terzic. “Nous sommes fiers de lui [and] comment il s’est battu et nous sommes heureux qu’il soit enfin disponible pour nous.

Terzic affirme que l’attaquant pourrait débuter dimanche

Non seulement l’attaquant est dans l’équipe, mais Terzic a également affirmé que Haller pourrait réellement commencer le match. “On verra ensuite s’il joue dès le départ”, a poursuivi l’entraîneur.

Haller a rejoint ses coéquipiers sur le terrain d’entraînement au début du mois. Il a fait une apparition en tant que remplaçant en deuxième mi-temps lors de la victoire amicale 5-1 de Dortmund contre le Fortuna Düsseldorf le 10 janvier. Haller a ensuite marqué un tour du chapeau de sept minutes lors d’un autre match amical trois jours plus tard.

Haller n’a pas laissé le diagnostic se dissuader

Avant les deux matches amicaux, L’athlétisme a demandé à Haller son retour sur le terrain. “(C’est) la meilleure sensation que j’aie pu avoir”, a proclamé le joueur. “Je ne savais pas ce que l’avenir m’apporterait, mais je me concentrais chaque jour sur le fait de rester en forme.”

“Je peux faire tout ce que je faisais avant, cela me donne une grande confiance. Je n’ai pris que 19 jours de congé au cours des six mois. C’était dur mais c’est mon travail et j’adore ça.

Haller a également insisté sur le fait que la retraite n’était même jamais une option après le diagnostic de cancer. « (Retraite) n’a jamais été dans mon esprit. J’avais l’état d’esprit de regarder vers l’avant et de prendre chaque jour à l’époque », a déclaré l’international ivoirien.

Le début de la saison de Haller est prévu pour dimanche

“Je veux jouer le plus vite possible. Il n’y a pas de limites et de restrictions à mon implication à moins que le personnel médical ne me dise le contraire.

Il semble certainement que Haller réalisera bientôt son souhait. Dortmund, ainsi que d’autres clubs allemands, ont connu une longue pause hivernale après la Coupe du monde. Les Noirs et les Jaunes n’ont plus disputé de match de Bundesliga depuis plus de deux mois.