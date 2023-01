Haller fait revenir le Borussia Dortmund après un traitement contre le cancer

Moins de six mois après avoir été diagnostiqué d’un cancer des testicules, Sébastien Haller était de retour sur le terrain du Borussia Dortmund mardi lors d’un match amical.

L’attaquant ivoirien a remplacé Dortmund à la 74e minute lors d’une victoire 5-1 contre Fortuna Düsseldorf lors d’un camp d’entraînement hivernal en Espagne avant la reprise de la saison de Bundesliga la semaine prochaine.

Haller a eu besoin d’une chimiothérapie et de deux opérations, la deuxième fin novembre, après avoir appris en juillet qu’il avait un cancer des testicules. Le diagnostic est survenu deux semaines après que Haller a rejoint Dortmund et avant de jouer un match.

Sébastien Heller fait des gestes lors du match amical de mardi à Marbella. Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Dortmund a signé Haller de l’Ajax dans l’espoir qu’il pourrait remplacer le buteur prolifique Erling Haaland après la vente du Norvégien à Manchester City.

Haller, né en France, a mené la ligue néerlandaise la saison dernière avec 21 buts et en a marqué 11 de plus lors de la course de l’Ajax aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Sans lui, Dortmund a connu des difficultés en Bundesliga et occupe la sixième place, à neuf points du leader, le Bayern Munich.