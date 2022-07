Haller de Dortmund promet de “revenir plus fort” après le diagnostic d’une tumeur testiculaire

Berlin (AFP) – L’attaquant du Borussia Dortmund, Sébastien Haller, a juré mardi de “revenir plus fort” en remerciant les supporters pour leur soutien suite à son diagnostic de tumeur testiculaire.

Haller de Côte d’Ivoire a rejoint le club allemand plus tôt ce mois-ci en remplacement d’Erling Haaland, qui a signé pour Manchester City.

Mais le joueur de 28 ans a quitté le camp d’entraînement de pré-saison de l’équipe en Suisse lundi après qu’une tumeur a été découverte dans son testicule.

“Je tiens à vous remercier encore du fond du cœur pour tous ces nombreux messages chaleureux reçus”, a déclaré le joueur de 28 ans dans un post sur Twitter.

“J’ai été très émue de voir ces belles réactions et j’ai même l’impression de ne pas mériter autant.

«Mais j’ai dit que grâce à vous, ce ne sera qu’un défi de plus dans notre voyage. A très bientôt sur le terrain pour fêter nos prochaines victoires.

« Ma famille et moi vous remercions. Je vais maintenant me concentrer sur ma récupération pour revenir plus fort.

Dortmund a payé à l’Ajax 31 millions d’euros (31,5 millions de dollars) pour le joueur de 28 ans après avoir marqué 47 buts en 65 apparitions pour l’équipe néerlandaise.

“Cette nouvelle d’aujourd’hui a été un choc pour Sébastien Haller et pour nous tous”, a déclaré le directeur sportif de Dortmund, Sebastian Kehl, dans un communiqué du club.

“Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’il reçoive le meilleur traitement possible”, a-t-il ajouté.

Le premier match de Dortmund de la nouvelle saison de Bundesliga est contre le Bayer Leverkusen le 6 août, huit jours après s’être rendu au troisième niveau 1860 Munich au premier tour de la Coupe d’Allemagne.