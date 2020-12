Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Halleloo! Avons-nous un régal pour vous!

Avec la saison des fêtes en plein effet, c’est à peu près ce moment-là pour commencer à faire votre liste. Mais ne t’inquiète pas, Course de dragsters de RuPaul étoile Shangela sert de l’inspiration avec ses choix de cadeaux de vacances adaptés à toutes les reines (et rois) de votre liste. De casque antibruit à croquis uniques de Christian Siriano à désinfectant pour les mains chic, l’artiste nominé aux Emmy a quelques bons choix et encore de meilleurs conseils pour offrir le cadeau parfait.

« Ne vous inquiétez pas! Si cette année nous a appris quelque chose, les vraies choses que nous apprécions le plus dans la vie ne peuvent pas être achetées », a expliqué l’acteur. « C’est définitivement la pensée qui compte. »