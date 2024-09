Halle Berry veut que ses enfants soient totalement indépendants

Halle Berry admet qu’elle souhaite voir ses enfants devenir des individus confiants et indépendants à l’avenir.

Lors d’une récente conversation lors d’une table ronde pour son nouveau film Ne jamais lâcher prise à New York, l’actrice de 58 ans a parlé avec franchise de l’éducation de ses enfants.

La mère de deux enfants a avoué qu’elle était « assez protectrice » envers ses enfants et qu’elle était toujours prête à « se battre » pour eux.

Cependant, le Catwoman L’actrice a admis que son objectif en tant que mère est de voir ses enfants devenir indépendants à mesure qu’ils grandissent.

Berry a déclaré : « J’ai hâte qu’ils grandissent et aient leur propre vie, et j’ai hâte de voir qui ils deviendront et ce qu’ils feront, je veux juste qu’ils soient eux-mêmes. »

Elle a ajouté : « Il n’y a pas de détournement de pouvoir là-dedans. Tout ce qu’ils feront me rendra fière tant qu’ils le feront. »

« Je ne veux pas qu’ils restent à la maison et restent collés à moi. Je ne veux pas qu’ils dépendent de moi. J’espère que je leur insuffle suffisamment de courage et que je leur donne suffisamment d’outils pour sortir dans le monde et faire leur propre chemin », a ajouté Berry.

Il est pertinent de mentionner que le Union la star partage sa fille Nahla avec son ex Gabriel Aubry et son fils Maceo avec son ex-mari Oliver Martinez.