Halle Berry sur la décision « louche » de la faire participer à The Last Stand

Halle Berry a pris le temps de remercier Matthew Vaughn, ancien réalisateur de X-Men : The Last Stand, d’avoir tenu tête au studio en son nom.

2006 X-Men : Le dernier combat a une sacrée histoire, dont la moindre n’était pas un échange de réalisateur qui a permis à Matthew Vaughn d’être échangé contre Brett Ratner. Mais pourquoi Vaughn a-t-il abandonné un projet aussi prestigieux, surtout alors que cela aurait vraiment aidé sa carrière à démarrer ? Cela revient à Halle Berry et à un faux scénario.

Halle Berry a été attirée à nouveau dans le rôle de Storm (alias Ororo Munroe) après que le scénario qui lui a été donné montrait que son personnage s’occupait et sauvait des enfants en Afrique. Vaughn a fait la révélation sur les scripts échangés l’année dernière, affirmant qu’il avait fait son dernier combat pour quitter le X-Men film une fois qu’il a découvert que la version qui était donnée à Berry n’était qu’un stratagème de studio pour la convaincre de s’inscrire, après quoi ils l’abandonneraient. Berry lui en sera éternellement reconnaissant. Publier sur réseaux sociauxa écrit Berry, « Tu ne sais jamais ce qui se passe derrière toi ! Merci Matthew Vaughn d’avoir mis l’obscurité en lumière. Elle a ajouté, « Hollywood est vraiment politique et étrange. Je suis entré dans le bureau d’un cadre et j’ai vu un scénario beaucoup plus gros. Je me disais, c’est quoi ce brouillon ? Ils ont dit : « Ne vous inquiétez pas pour ça. » À ce stade, nous devons supposer que l’original X-Men Le scénario donné à Berry ne contenait pas la fameuse « ligne de crapaud »…

Au sujet des fausses pages de Le baroud d’honneur qu’Halle Berry a reçu, Matthew Vaughn a déclaré qu’il aimait l’idée de donner à Storm ce moment marquant, mais le studio lui a dit que «C’était le scénario de Halle Berry. « Elle n’a pas encore signé, mais c’est ce qu’elle veut que ce soit. Donc, une fois qu’elle aura signé, nous le jetterons à la poubelle. J’ai dit : « Wow, tu vas faire ça à une actrice oscarisée ? Je sors d’ici. J’ai donc arrêté à ce moment-là. Je pensais que j’étais de la viande hachée.

Avec Vaughn parti, Le baroud d’honneur atterri sur Ratner, puis entre Heure de pointe films. Pour beaucoup, Le baroud d’honneur reste le pire film de tout X-Men franchise – ce qui veut vraiment dire quelque chose ! Berry – qui a déclaré qu’elle était prête à jouer à nouveau le personnage – jouerait à nouveau Storm dans les années 2014. Jours du futur passén’ayant pas été invité à Deadpool et Wolverine.