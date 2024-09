Photo : Halle Berry se souvient d’une terrible erreur de diagnostic : « Oh mon Dieu »

Halle Berry a un jour parlé de son mauvais diagnostic, ce qui l’a poussée à faire une différence pour les autres femmes.

Dans une interview refaite à neuf, le Catwoman L’actrice s’est assise pour une conversation franche avec la première dame Jill Biden pour parler de l’époque où elle a été diagnostiquée à tort avec l’herpès, une maladie sexuellement transmissible, a rapporté Los Angeles Times.

À l’époque, Halle se souvient : « J’ai un sexe génial. Je me réveille le matin, je vais aux toilettes et devinez quoi ? J’ai l’impression d’avoir des lames de rasoir dans la chatte. »

À cette époque, l’actrice de premier plan sortait avec le musicien primé aux Grammy Awards, Van Hunt.

« Je cours chez mon gynécologue et je dis : « Oh mon Dieu, que se passe-t-il ? » », se souvient-elle avoir demandé.

Elle a poursuivi en disant : « C’était terrible… Il a dit : « Tu as encore fait une erreur… tu as le pire cas d’herpès que j’aie jamais vu ».

Néanmoins, après avoir été testés négatifs pour la maladie, le couple était convaincu que l’état de Halle était un symptôme de périménopause.

L’actrice a ensuite réalisé qu’elle avait besoin d’acquérir davantage de connaissances sur sa santé reproductive et de sensibiliser davantage.

« C’est à ce moment-là que j’ai su : « Oh mon Dieu, je dois utiliser ma plateforme. Je dois utiliser tout ce que je suis et je dois commencer à faire changer les choses et faire une différence pour les autres femmes », a conclu Halle.