Halle Berry révèle que Drake a demandé avant de l’utiliser comme pochette

Halle Berry n’est toujours pas contente que Drake utilise une photo d’elle en train de se faire maigrir aux Kids’ Choice Awards comme pochette, et elle confirme qu’ils ont effectivement eu une conversation à ce sujet. « Il m’a demandé et j’ai dit NON », a déclaré la légendaire actrice.

La semaine dernière, Drake a présenté sa dernière offre « Slime You Out » avec SZA. La chanson a été instantanément un succès et est actuellement en lice pour un début au HOT 100 #1 contre le hit de SZA « Snooze ».

La collaboration tant attendue du duo ne s’est toutefois pas déroulée sans drame. Halle Berry était représentée sur la pochette publiée par Drake et SZA sur Instagram faisant la promotion de la chanson et elle n’en était pas contente.

Berry avait précédemment affirmé que Drake n’avait pas demandé la permission d’utiliser la photo. Cependant, maintenant elle chante un air différent, révélant qu’il a en fait demandé sa bénédiction, mais elle ne l’a pas donnée, et il a quand même utilisé l’image.

Après qu’un fan ait demandé à l’actrice pourquoi elle était en colère contre la photo qui appartient techniquement à Getty Images, Berry a déclaré que Drake lui avait d’abord demandé la permission et qu’elle avait refusé.

« Parce qu’il me l’a demandé et j’ai dit NON, c’est pour ça », a déclaré l’actrice offensée dans les commentaires Instagram. « Pourquoi demander si vous comptez faire ce que vous voulez faire ! C’était le putain de toi pour moi. Pas cool, tu comprends ? ❤️.

Malheureusement, il semble que Miss Berry ne lâche pas prise de si tôt.