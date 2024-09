Halle Berry révèle le secret de sa santé « au sommet » à 58 ans

Halle Berry sur le maintien de la forme physique à 58 ans

Halle Berry est en meilleure santé et plus jeune qu’elle n’ait jamais été, et l’actrice a révélé comment elle y est parvenue.

L’actrice de 58 ans a déclaré se sentir « meilleure et plus forte » dans un nouvel article de couverture pour Marie Claireencore plus qu’elle ne l’avait jamais fait dans sa vingtaine, grâce à certaines activités comme la luminothérapie, des séances d’entraînement quotidiennes et l’élimination complète du sucre de sa vie.

« L’âge n’est qu’un chiffre qu’on nous colle à la naissance », a-t-elle expliqué, ajoutant plus tard : « J’ai l’impression d’être désormais au sommet. »

Berry a partagé avec le média que sa routine de rajeunissement est actuellement composée d’un « cocktail de vitamines et de suppléments », avec également de la progestérone, de la testostérone et de l’œstriol sur la liste.

Le Catwoman L’ancienne élève opte également pour une thérapie par la température, que d’autres grands noms comme Selena Gomez ont également mentionné comme leur régime, en utilisant des traitements à température ajustée en fonction de ses besoins.

L’ancienne James Bond girl fait également de l’exercice physique quotidiennement et modifie fréquemment son emploi du temps en fonction de ses rôles. Par exemple, la belle brune s’est entraînée au taekwondo, au muay thaï et au jiu jitsu pendant le tournage Contusionné en 2020.

Berry a également déclaré dans l’article de couverture qu’elle avait donné la priorité à sa santé après avoir reçu un diagnostic de diabète au début de la vingtaine et être entrée dans le coma diabétique. Elle a pris la décision de supprimer définitivement le sucre de son alimentation et d’améliorer sa nutrition afin d’être indépendante de l’insuline.

« Le sucre est mon ennemi », a-t-elle déclaré au magazine. « Vous ne pourriez pas me mettre quelque chose de sucré devant moi en ce moment et me payer pour le manger. Je ne suis tout simplement pas intéressée. »