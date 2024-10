Halle Berry répond à la ruse du script utilisée pour l’amener à s’inscrire sur « X3 »

Vous savez ce qui arrive à une Halle Berry qui se fait brûler par Hollywood ? La même chose qui arrive à tout le reste. Elle est énervée.

L’actrice oscarisée est allé sur Instagram pour répondre à un clip refait surface de Roi le réalisateur Matthew Vaughn révélant qu’il a quitté son poste de réalisateur de 2006 X-Men : Le dernier combat après avoir découvert que le studio avait créé un faux script pour amener Berry à s’inscrire en tant que Storm.

Halle Berry dans « X-Men : L’Affrontement final ».

20th Century Fox Film Corp./Avec l’aimable autorisation d’Everett



« Tu ne sais jamais ce qui se passe derrière toi! » Berry a écrit. « Merci Matthew Vaughn d’avoir mis l’obscurité en lumière. »

Vaughn a initialement fait ces commentaires lors de son panel de projecteurs au New York Comic Con en octobre dernier, rappelant comment il avait découvert le faux scénario du trio, qui mettait davantage l’accent sur le personnage de Storm que les films précédents.

« Hollywood est vraiment politique et étrange. Je suis entré dans le bureau d’un dirigeant et j’ai vu un scénario beaucoup plus gros », a déclaré le réalisateur. « Je me suis dit, c’est quoi ce brouillon ? Ils ont dit : ‘ne t’inquiète pas pour ça.' »

En tant que réalisateur du film, Vaughn a souligné qu’il était de son devoir de s’en préoccuper et a récupéré le scénario sur le bureau de l’exécutif. Il ouvrit la première page qui présentait une scène montrant Storm sauvant des enfants gravement déshydratés en Afrique avec un orage.

« C’est une idée plutôt sympa », a déclaré Vaughn. « Alors je me suis dit, qu’est-ce que c’est ? Ils ont dit que c’était le scénario de Halle Berry. ‘Elle n’a pas encore signé, mais c’est ce qu’elle veut que ce soit. Donc une fois qu’elle aura signé, nous le jetterons dans le poubelle. J’ai dit : ‘Wow, tu vas faire ça à une actrice oscarisée, je m’en vais ?’ Alors j’ai arrêté à ce moment-là, je pensais que j’étais de la viande hachée. »

Vaughn finirait par réaliser un film X-Men, 2011 X-Men : Première classemais a été ignoré pour sa suite, celle de 2014 Jours du futur passé parce que « Hollywood a oublié de me dire, après avoir écrit ce foutu truc, que Bryan [Singer] je dois d’abord le réaliser.

Après cela, Vaughn a décidé qu’il ne « plaisantait » plus avec Hollywood et a continué à faire Kingsman : les services secretsqui à son tour a lancé sa propre franchise.