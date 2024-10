Halle Berry réagit aux rumeurs de sexe de Billy Bob Thornton dans « Monster’s Ball »

Halle Berry vient d’éclaircir une rumeur de monstre.

L’actrice de 58 ans est apparue dans l’émission de Dax Shepard Podcast « Fauteuil Expert » Lundi et a nié avoir eu des relations sexuelles avec Billy Bob Thornton lors du tournage du drame romantique de 2001 « Monster’s Ball ».

« Nous avons eu cette scène d’amour très explicite », a déclaré Berry, dont la performance lui a permis de devenir la première femme noire à remporter l’Oscar de la meilleure actrice.

Halle Berry à la première de « Never Let Go » en septembre. Splash / SplashNews.com

Billy Bob Thornton aux CMT Music Awards. Panneau d’affichage via Getty Images

« Il y a une légende urbaine selon laquelle nous étions vraiment des putains de rois. Je l’ai entendu, et ce n’est tout simplement pas vrai », a-t-elle poursuivi. « Cela m’a secrètement rendu fou toutes ces années. »

Dans « Monster’s Ball », Berry incarne la veuve en deuil Leticia Musgrove, qui entame une relation amoureuse avec l’agent correctionnel Hank Grotowski (Thornton). À leur insu, Hank a aidé à exécuter l’homme avec qui Leticia était mariée.

Leticia et Hank se rapprochent de leurs traumatismes. Ils sortent dîner puis se saoulent chez Leticia, ce qui les amène à avoir des relations sexuelles. La scène torride est l’une des parties les plus mémorables du film.

Sur le podcast, Berry s’est plainte que la scène de sexe explicite entre elle et Thornton les avait amenés à avoir une relation amoureuse dans la vraie vie.

Berry et Thornton dans « Monster’s Ball ». Porte des Lions

« Vous ne pouvez pas simplement être un bon acteur, et vous ne pouvez pas simplement faire en sorte que cela paraisse réel », a déclaré Berry.

L’actrice des « X-Men » a également souligné que Thornton, 69 ans, était marié à Angelina Jolie à l’époque.

« Il avait une femme, donc, vous savez, tout le respect », a déclaré Berry. «Je connais Angie et elle n’acceptera pas cette merde. Je suis une fille de filles. Je ferai beaucoup de choses, mais je ne coucherai pas avec ton homme.

Angelina Jolie et Thornton à la première de « Bandits » en 2001. Corbis via Getty Images

Thornton et Jolie à Studio City, Californie, en 2000. Getty Images

Angelina Jolie et Billy Bob Thornton aux Golden Globe Awards 2002. PA

Thornton a également parlé de la rumeur selon laquelle Berry et lui l’auraient fait.

« Non, nous sommes des acteurs. Nous faisons le travail que nous devons faire et nous avons tous deux été très professionnels à ce sujet », a-t-il déclaré sur « Balancez-vous le matin » en 2012, lorsqu’on lui a demandé de « dissiper le mythe » selon lequel sa scène de sexe et celle de Berry étaient réelles.

Halle Berry, Billy Bob Thornton dans « Monster’s Ball ». Photo AP

« Ce n’est pas comme si on ne pouvait pas rêver », a également déclaré Thornton en riant.

Thornton à Los Angeles en 2021. Images du GC

Sur « Armchair Expert », Berry en a également profité pour mettre fin à d’autres rumeurs sur l’histoire de sa vie amoureuse.

« Je ne suis pas sortie avec Spike Lee ou Eddie Murphy », a-t-elle déclaré. « Ce sont aussi des rumeurs. »

De plus, la star de « Bruised » a mentionné comment le lutteur professionnel Ric Flair avait faussement affirmé qu’ils avaient eu des relations sexuelles en 1997.

«Ils doivent vous relier à quelqu’un. J’ai été mariée assez de fois », a déclaré la trois fois divorcée. « Vous n’avez pas besoin d’ajouter d’autres choses qui ne se sont pas produites. Choisissez simplement parmi ceux qui sont là.

Berry à Los Angeles en septembre. Images du GC

Berry était marié à la star de la MLB David Justice, au chanteur de R&B Eric Benét et à l’acteur français Olivier Martinez.

Depuis 2020, elle entretient une relation avec le chanteur et producteur de disques Van Hunt.