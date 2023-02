Halle Berry partage une vidéo et des blagues après avoir fait une grosse chute sur scène lors d’un événement caritatif: “J’ai planté le visage”

Halle Berry l’a pris dans la foulée après avoir planté le visage devant un large public lors d’un événement caritatif à Los Angeles.

L’actrice de 56 ans a partagé une vidéo dans laquelle elle a été vue en train de faire une chute majeure alors qu’elle montait sur scène pour remettre un prix lors du déjeuner Looking Beyond LA vendredi.

“Parfois, tu casses ton a– !”, a écrit l’actrice oscarisée dans la légende du clip sur Instagram.

“Ce qui s’est passé, c’est…. Ma chère amie @shillahekmatpiano m’a invité à prendre la parole lors de son événement caritatif célébrant une merveilleuse organisation appelée @lookingbeyondla qui collecte des fonds pour les enfants ayant des besoins spéciaux… alors c’est arrivé !!!

“J’ai le visage planté 🪴 Si vous pouvez aller sur lookingbeyondla.com et faire un don. Les enfants en valent la peine !”

Dans le clip partagé par Berry, elle s’est dirigée vers le podium lorsqu’elle a trébuché sur une marche et est tombée face contre terre sur la scène. Alors que le public haletait et criait, la vidéo s’est figée et une flèche rouge a pointé vers sa botte à talon alors qu’elle était allongée sur le sol.

Alors que la caméra zoomait sur la botte de Berry, le son d’un disque vinyle qui grattait pouvait être entendu.

“Ouais, c’est moi. Vous vous demandez probablement comment je me suis retrouvé dans cette situation”, a déclaré une voix off. Le hit “Rasputin” de Boney M. en 1978 a commencé à jouer alors que le natif de l’Ohio était vu tomber sous différents angles devant le public choqué dans plusieurs clips.

La vidéo a continué alors que Berry était aidé à se lever et à marcher vers le podium. Elle rit alors qu’elle tenait sa main sur son front alors que la foule l’acclamait.

“OK, si je vois ça sur Internet, les fans viennent vous chercher”, a déclaré Berry en souriant et en désignant le public.

Looking Beyond est une organisation caritative qui soutient et sensibilise les enfants ayant divers besoins spéciaux.

Vendredi, Pendulum Therapeutics a annoncé que Berry assumait le rôle de directeur principal des communications ainsi que de propriétaire et investisseur. Pendulum Therapuetics est une société de biotechnologie basée à San Francisco qui développe des produits pour aider les gens à améliorer leur santé intestinale et métabolique.

Selon un communiqué de presse, Berry “collaborera avec l’équipe de direction de Pendulum sur le développement et l’innovation futurs des produits”.

En plus de son nouveau rôle chez Pendulum, Berry a également trois projets de films à venir.

Le réalisateur “Bruised” est producteur exécutif et joue dans le film d’aventure de science-fiction Netflix “The Mothership”. Elle joue Sara Morse, une mère vivant dans une ferme rurale qui découvre un objet extraterrestre sous sa maison. Elle et ses enfants sont partis à la recherche de leur mari et père, porté disparu depuis un an.

Berry joue aux côtés de Mark Wahlberg dans le thriller d’espionnage Netflix “Our Man From Jersey”. Elle joue l’ex-petite amie de Wahlberg, Roxanne, qui “le recrute dans une mission de renseignement américaine à gros enjeux”.

Elle sera également vue dans le prochain film d’horreur d’Alexandre Aja “Mother Land”, qui est en pré-production, par IMDB.

“Une famille hantée par un esprit maléfique depuis des années”, indique un synopsis de l’intrigue du film. “Leur sécurité et leur environnement sont remis en question lorsque l’un des enfants se demande si le mal est réel.”