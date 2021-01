Halle Berry combat le sexisme en apprenant à son fils Maceo Martinez, 7 ans, pour briser les stéréotypes de genre.

Le 30 janvier, la Hollywood Foreign Press Association a organisé un panel intitulé « Women Breaking Barriers: An Industry Shift » dans le cadre du Sundance Film Festival, qui, en raison de la pandémie de coronavirus, se déroule pratiquement cette année. L’événement, qui était organisé par des membres de HFPA Elisabeth Sereda et Silvia Bizio, en vedette Berry ainsi que Jour de l’Andra, Robin Wright, Sia et Zendaya dans une conversation sur la façon dont les femmes, et en particulier les femmes de couleur, se battent pour l’égalité à Hollywood à la suite des grands mouvements sociaux comme #MeToo et Black Lives Matter.

Au cours de la conversation, Wright a souligné que finalement, elle veut que les femmes n’aient plus à «se battre pour qu’une position soit entendue», et cela ne viendra qu’avec l’éducation.

Comme l’explique Wright, « [Men] doivent changer de perspective. Et qu’ils doivent changer leur psyché. C’est ce qu’ils ont seulement connu. Quelle belle opportunité pour la nouvelle génération, les enfants d’aujourd’hui, de pouvoir les éduquer à 3, 4, 5 ans. Pour leur apprendre quelque chose de nouveau. Pas la façon dont nous avons grandi. «

Berry, qui fait ses débuts en tant que réalisatrice avec le drame MMA Meurtri, qui a été projeté l’année dernière comme un travail en cours au Festival du film de Toronto et vendu à Netflix, a expliqué comment elle enseigne à son fils avec son ex-mari acteur Oliver Martinez respecter le pouvoir des femmes.