Halle Berry parle avec franchise de son rôle de mère de deux enfants dans la vraie vie

Halle Berry : « Je n’attends pas de mes enfants qu’ils soient des clones de moi, faites ce que je fais »

Halle Berry parle franchement de son rôle de mère auprès de sa fille Nahla Ariela, 16 ans, et de son fils Maceo-Robert, 10 ans.

S’exprimant lors d’une table ronde pour son nouveau film Ne jamais lâcher prise à New York le 17 septembre, l’actrice de X-Men a déclaré : « Dans la vraie vie, je suis plutôt maman ours, mais je ne pense pas que je sois trop maman ours, parce que je comprends vraiment, vraiment, vraiment que je suis juste le vaisseau pour amener ces enfants ici », via PERSONNES.

L’actrice oscarisée a ajouté : « Je ne m’attends pas à ce que mes enfants soient des clones de moi, qu’ils fassent ce que je fais. Je ne m’attends pas à avoir une réelle influence sur ce qu’ils deviendront. »

« Mon travail consiste simplement à leur réserver un espace et à les nourrir, à prendre soin d’eux, à leur offrir différentes opportunités, mais ensuite, ils doivent décider eux-mêmes », a déclaré l’homme de 58 ans.

Cependant, en jouant le rôle de la mère dans le film, Halle a révélé : « Je suis assez protectrice. Je me bats pour eux. S’il faut se battre pour eux, je le ferai. »

« Mais j’ai aussi hâte qu’ils grandissent et qu’ils aient leur propre vie et j’ai hâte de voir qui ils deviendront et ce qu’ils feront », a-t-elle souligné.

Halle a expliqué : « Et même si ce n’est pas ce que je veux qu’ils fassent, je ne sais même pas. Je veux juste qu’ils soient eux-mêmes. Il n’y a pas de détournement. »

« Tout ce qu’ils font me rendra fière tant qu’ils le feront. Je ne veux pas qu’ils restent à la maison et collés à moi. Je ne veux pas qu’ils dépendent de moi », a-t-elle noté.

Halle a ajouté : « J’espère que je leur insuffle assez de courage et que je leur donne assez d’outils pour qu’ils puissent s’ouvrir au monde et tracer leur propre chemin. Quoi qu’il en soit, je serai fière. »

Halle a ajouté : « Le fait d’être une mère ne signifie pas que je suis juste une mère, que cela me définit. Je suis toujours une artiste. Je suis toujours une femme. J’ai toujours des aspirations en dehors du fait d’être mère. Et j’aime qu’ils sachent que je suis moi. »