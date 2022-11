Halle Berry obtient une pension alimentaire réduite de moitié après des années de bataille

Halle Berry vient de se faire enlever un poids énorme de ses épaules après une bataille juridique de plusieurs années sur la pension alimentaire pour enfants.

La John Wick L’actrice – qui est la mère de Nahla, 14 ans, et de Maceo, 7 ans – est impliquée dans une bataille pour la pension alimentaire pour enfants depuis 2014. Berry est condamnée à verser une pension alimentaire mensuelle aux pères de ses deux enfants : Gabriel Aubry et Olivier Martinez.

Le montant mensuel pour les deux commandes est un joli centime, ce que la star se bat depuis des années. Cette semaine, elle a reçu un sursis, son paiement mensuel à Aubry étant réduit de moitié, passant de 16 000 $ à 8 000 $.

Berry et le mannequin ont commencé à se fréquenter en 2006. Ils ont accueilli leur fille deux ans plus tard, mais se sont séparés en 2010. Selon des rapports de E ! Nouvellesla bataille pour la garde est devenue délicate en 2012 après qu’Aubry a bloqué la demande de Berry pour que les tribunaux lui permettent de déménager en France avec Nahla et son fiancé Olivier Martinez.

Le paiement mensuel initial de 16 000 $ de Halle était basé sur ses revenus de 2012, des documents judiciaires montrant apparemment le X Men le revenu de la star était de 4,7 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2012. À l’époque, le revenu d’Aubry était une fraction de celui de 192 921 $. La décision initiale prévoyait également que l’actrice versait une pension alimentaire rétroactive totalisant 115 000 $ et 300 000 $ pour les frais juridiques d’Aubry, accordant au couple une garde conjointe à 50-50.

Berry a payé le soutien sans concours pendant plus de huit ans, mais elle a exprimé sa colère autour de l’arrangement l’année dernière. En février 2021, l’actrice s’est rendue sur Instagram pour publier un graphique indiquant: “Les femmes ne vous doivent rien.”

Elle a ensuite répondu aux abonnés dans sa section commentaires, exprimant ses sentiments sur les préjugés de la pension alimentaire pour enfants.

« Je le paie depuis une décennie maintenant. J’ai l’impression que si une femme ou un homme doit payer une pension alimentaire bien supérieure aux besoins raisonnables pour SOUTENIR l’enfant, je pense que c’est mal ! » elle a écrit.

Elle a poursuivi en disant que la parentalité devrait être un effort accompli par les deux parents.

“Je comprends que certains parents (homme ou femme) peuvent avoir besoin d’aide, mais je pense aussi qu’en ces temps modernes, les hommes et les femmes ont la responsabilité de prendre financièrement soin de leurs enfants et de travailler dur et de faire tout leur possible pour le faire”, a-t-elle déclaré. . “La façon dont de nombreuses lois sont mises en place, les gens sont autorisés à UTILISER les enfants afin de recevoir de l’argent pour vivre un style de vie qui non seulement ne les a pas gagnés, mais qui est bien au-delà des besoins raisonnables de l’enfant, et c’est ‘LE FAUX ‘et où je vois l’abus.

Maintenant, selon les rapports de L’explosion, les paiements de Berry ont été réduits de moitié à 8 000 $ par mois. Son arrangement actuel de pension alimentaire avec le père de son fils, Olivier Martinez, est actuellement inconnu.