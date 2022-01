Halle Berry étourdit avec un haut plongeant et admet qu’elle était ivre lorsqu’elle a fait semblant d’épouser Van Hunt

Halle Berry était fabuleuse dans « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » lorsqu’elle a porté une chemise noire transparente plongeante tout en admettant qu’elle était ivre lorsqu’elle a épousé son petit ami en plaisantant.

Halle Berry55 ans, s’est lancée dans la promotion de son nouveau film, Chute de lunequi sortira en salles le 4 février, et son dernier look lors de L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon était fabuleux. L’actrice a appelé virtuellement au spectacle lorsqu’elle a choisi de porter un chemisier noir complètement transparent et plongeant.

La chemise de Halle avait des manches longues transparentes et une encolure en V décolletée qui révélait un décolleté ample. Elle a accessoirisé son haut avec des colliers en or superposés et avait ses cheveux châtain clair détachés et séparés au milieu en vagues de plage sans effort. Halle a complété son look avec un smokey eye sensuel et une lèvre nude brillante.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Halle Berry (@halleberry)

Non seulement Halle était magnifique, mais elle a abordé la situation où elle prétendait épouser son petit ami, Van Hunt. Halle a choqué tout le monde lorsqu’elle a posté une photo le 1er janvier d’elle et de Van s’embrassant sous un autel avec la légende « eh bien… C’EST OFFICIEL ! »

Alors que les fans supposaient qu’elle et son petit ami de deux ans se sont officiellement mariés, Halle a révélé qu’il s’agissait en fait d’une blague. Elle en a parlé encore plus loin Le spectacle de ce soirquand elle a dit : « J’étais avec mon copain, on était sur une île, on a bu des verres en abondance au bar. »

Elle a poursuivi: «Nous essayons de revenir dans notre chambre et nous passons devant cette petite chapelle et nous pensons: ‘Oh, allons-y, voyons ce qu’il y a à l’intérieur.’ Alors nous entrons et pendant que nous y sommes, nous avons cette idée folle, nous pensons, trompons sa mère. Prenons une photo de nous, envoyons-la-lui et disons : « Devinez quoi, nous nous sommes mariés », puis disons : « Non ! » »

Alors que Halle et Van pensaient que c’était hilarant, l’actrice a expliqué que c’était devenu incontrôlable, admettant: « Alors nous avons pris la photo et après avoir vu à quel point la photo était bonne, nous avons dit: ‘Faisons cette blague à tout le monde sur notre amis sur Instagram aussi. Postons-le, puis balayons-le et disons-leur que c’est officiel, balayez, c’est 2022, n’est-ce pas ? » C’est comme ça que nous pensions que ça jouerait et que tout le monde dirait: « Oh, bon Halle, bon Van. »

Même si tout était amusant et amusant pour le couple, les gens ont pris l’annonce au sérieux et Halle a ri en disant: «Mais au lieu de cela, en cinq minutes, nous avons reçu toutes ces félicitations de comme Ava Du Vernay et Le Rocher.”