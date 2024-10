Halle Berry est honnête sur les problèmes de son ex-mari

Halle Berry réfléchit à un problème rencontré par son ex-mari, Eric Benét, lorsqu’ils se sont mariés.

Apparaissant sur Dax Shepard’s Expert en fauteuila-t-elle déclaré : « J’avais un mari qui disait qu’il était accro au sexe », ajoutant : « Mais je ne crois pas à cette merde. »

Le Catwoman l’actrice n’a pas nommé le Parfois je pleure chanteur, marié depuis deux ans, mais il était de notoriété publique qu’il s’était inscrit en cure de désintoxication en 2002.

« Eric et moi avons des problèmes conjugaux depuis un certain temps maintenant et avons essayé d’arranger les choses ensemble », avait déclaré l’acteur oscarisé. CE.

« Cependant, à ce stade, je pense que nous avons besoin de temps séparés pour réévaluer notre syndicat. Nous vous demandons de respecter notre vie privée alors que nous traversons cette période émouvante.

À l’époque, les rumeurs allaient bon train selon lesquelles Eric aurait trompé Halle, ce qui aurait conduit à leur divorce.

Cependant, il a dénoncé les informations faisant état de sa dépendance, en disant Actualités ABC en 2004, « Je ne suis pas une accro au sexe », ajoutant : « Je suis une personne qui… à travers une série d’événements émotionnels, de problèmes, de défis, a commis des erreurs vraiment, vraiment stupides et douloureuses. »