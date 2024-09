Halle Berry est bouleversée par la première rupture de sa fille

Halle Berry a soutenu sa fille lorsqu’elle traversait une période difficile de sa vie.

Lors d’une conversation lors d’une récente table ronde pour son nouveau film Ne jamais lâcher prise à New York, l’actrice de 58 ans a parlé avec franchise du premier chagrin d’amour de sa fille Nahla.

Lors de l’événement, elle a été invitée par Personnes magazine quelle est la chose la plus difficile à accepter en tant que mère.

Selon le Catwoman star, voir sa fille de 16 ans traverser des émotions difficiles n’est pas facile.

« Elle était juste dans une situation difficile et elle a eu le cœur brisé », dit Berry à propos de sa fille adolescente.

Elle a ajouté : « Cela ne devient jamais plus facile. Il s’agit simplement de garder l’espace en sachant que tout cela fait partie de la croissance, n’est-ce pas ? Nous sommes tous passés par là et nous savons que dans six mois, elle va tout oublier. »

« Mais à ce moment-là, la chose la plus importante est d’être rejetée et de rompre et elle a l’impression de mourir. Une petite partie de moi est en train de mourir et je ne peux pas le lui dire parce qu’elle dira simplement : « Maman, tu ne comprends pas » », a encore souligné Berry.

« Donc je dois juste dire : « Ouais, c’est nul, n’est-ce pas ? C’est nul. » Je sais, et tu es blessée. Et je sais que je dois juste m’asseoir avec elle et c’est vraiment difficile à faire », a-t-elle déclaré. Union actrice ajoutée.

Pour ceux qui ne le savent pas, Berry est mère de deux enfants : Nahla, qu’elle partage avec son ex Gabriel Aubry et un fils, Maceo, qu’elle a accueilli avec son ex-mari Olivier Martinez.