Halle Berry dénonce le fait que les Oscars ne comptent aucune autre lauréate noire pour le prix de la meilleure actrice

Halle Berry continue d’être déçue par les Oscars, car elle reste la seule actrice noire à avoir remporté l’Oscar de la meilleure actrice. Elle a remporté le prix pour « Monster’s Ball » aux Oscars 2002, et une seule autre femme de couleur (Michelle Yeoh pour « Everything Everywhere All at Once ») a remporté l’Oscar de la meilleure actrice au cours des 22 années qui ont suivi.

« Je suis toujours éternellement vexée qu’aucune femme noire ne m’ait succédé pour l’Oscar de la meilleure actrice, je suis continuellement attristée par cela année après année », a déclaré Berry dans une interview avec Marie Claire« Et ce n’est certainement pas parce que personne ne le méritait. »

Berry a cité les performances nominées aux Oscars d’Andra Day dans « The United States vs. Billie Holiday » et de Viola Davis dans « Ma Rainey’s Black Bottom » comme deux exemples de performances qui méritaient un Oscar. Variété il y a quelques années, Berry a également cité Cynthia Erivo dans « Harriet » et Ruth Negga dans « Loving » comme d’autres performances dignes d’un Oscar par des femmes noires.

« Je pensais que certaines femmes auraient pu et auraient dû le faire. J’espérais qu’elles le feraient, mais je ne sais pas pourquoi les choses ne se sont pas passées comme ça », avait-elle déclaré à l’époque.

Baie ajoutée à Variété que sa victoire est restée « l’un de mes plus grands chagrins » car elle n’a jamais ouvert la porte à davantage de femmes noires aux Oscars, comme elle l’a proclamé lors de son discours d’acceptation.

« Le lendemain matin, je me suis dit : « Waouh, j’ai été choisi pour ouvrir une porte. » Et puis, n’avoir personne… Je me suis demandé : « Était-ce un moment important, ou était-ce juste un moment important pour moi ? » », a déclaré Berry. « Je voulais croire que c’était bien plus grand que moi. Cela me semblait tellement plus grand que moi, principalement parce que je savais que d’autres auraient dû être là avant moi et qu’ils ne l’étaient pas… Ce n’est pas parce que j’ai gagné un prix que, comme par magie, le lendemain, il y avait une place pour moi. Je continuais simplement à me frayer un chemin hors de l’impasse. »

Parlant au Lion de Cannes L’année après que le hashtag #OscarsSoWhite soit devenu viral, Berry a déclaré qu’elle se disait que sa victoire aux Oscars « ne signifiait vraiment rien. Cela ne signifiait rien. Je pensais que cela signifiait quelque chose, mais je pense que cela ne signifiait rien ».

Berry a récemment joué dans « The Union » sur Netflix, aux côtés de Mark Whalberg. Le film est actuellement disponible en streaming. Elle sera de retour sur grand écran dans le prochain film d’horreur « Never Let Go », qui sortira en salles le 20 septembre.