Halle Berry dénonce la dépendance sexuelle de son ex-mari Eric Benét

Halle Berry n’est pas encore prête à pardonner à son ex Eric Benét.

« J’avais un mari qui disait qu’il était accro au sexe », a déclaré l’actrice de 58 ans dans l’épisode de lundi. Podcast « Armchair Expert » de Dax Shepard. « Mais je ne crois pas à ça. »

Même si l’acteur oscarisé n’a pas nommé l’auteur-compositeur-interprète par son nom, il a été largement rapporté qu’il était allé en cure de désintoxication pour dépendance sexuelle en 2002.

Halle Berry a apparemment critiqué son ex-mari, Eric Benét, dans une récente interview. FilImage

Berry a critiqué un ex-mari anonyme pour avoir prétendu être accro au sexe. Getty Images

Benét se serait inscrit dans une clinique pour dépendance sexuelle après son divorce avec Berry. FilImage

Le couple s’est marié en 2001 après deux ans de relation. Cependant, ils se sont séparés en 2003.

« Eric et moi avons des problèmes conjugaux depuis un certain temps maintenant et avons essayé d’arranger les choses ensemble », Berry a déclaré dans une déclaration à « Entertainment Weekly » à l’époque. « Cependant, à ce stade, je pense que nous avons besoin de temps séparés pour réévaluer notre syndicat. Nous vous demandons de respecter notre vie privée alors que nous traversons cette période émouvante.

Les rumeurs abondaient selon lesquelles Benét avait trompé Berry tout au long de leur mariage en raison de sa prétendue dépendance sexuelle.

Le couple se sépare après deux ans de mariage. Getty Images

Benét a ensuite nié être accro au sexe. Getty Images

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de votre inscription !

Cependant, Benét, aujourd’hui âgé de 57 ans, a répliqué à ces informations dans une interview en 2004.

« Je ne suis pas un accro au sexe », dit-il a déclaré à ABC News. «Je suis une personne qui… à travers une série d’événements émotionnels, de problèmes, de défis, a commis des erreurs vraiment, vraiment stupides et douloureuses.»

Benét, qui a eu une fille issue d’une précédente relation, a épousé Manuela Testolini en juillet 2011. Le couple partage deux filles Lucia Bella, 12 ans, et Amoura Luna, 10 ans.

Benét a ensuite épousé Manuela Testolini, avec qui il partage deux filles. FilImage

Berry partage une fille avec son ex Gabriel Aubry. PA

La star de « Meurs un autre jour » a fréquenté le mannequin Gabriel Aubry de 2005 à 2010, avec qui elle partage sa fille Nahla, aujourd’hui âgée de 16 ans. Les deux ont eu une longue et controversée bataille juridique pour la garde et en 2014, une Cour supérieure de Los Angeles a statué. pour que Berry verse à Aubry 16 000 $ par mois en pension alimentaire pour enfants.

Elle a ensuite commencé à sortir avec l’acteur français Olivier Martinez, l’a épousé en juillet 2013 et ensemble, ils ont accueilli leur fils Maceo plus tard cette année-là. Ils ont finalisé leur divorce en 2016.

Le mois dernier, Berry a affirmé dans des documents judiciaires qu’elle avait dû débourser plus de 200 000 $ en frais juridiques pour se battre pour la garde de leur fils, dont 80 000 $ qui avaient servi à payer « volontairement » les propres frais juridiques de Martinez.

Elle partage un fils avec son ex-mari Olivier Martinez. FilImage

L’actrice sort avec Van Hunt depuis 2020.

«J’ai fait tout mon possible pour travailler avec Olivier, communiquer avec lui et l’impliquer dans le processus décisionnel concernant notre fils à l’amiable», a-t-elle écrit dans les documents judiciaires.

La star de « Catwoman » sort avec Van Hunt depuis 2020 après s’être rencontrée pendant la pandémie de COVID-19.

Lors d’un événement en décembre 20121, elle a qualifié Hunt de « l’amour de sa vie ».