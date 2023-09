Halle Berry « déçue » par Drake et sa reprise de « Slime You Out »

Halle Berry est habituée aux artistes qui la crient sur les chansons, mais elle a applaudi en disant que Drake allait trop loin avec sa photo pour sa nouvelle chanson avec SZA, « Slime You Out ».

Drake et SZA ont abandonné vendredi leur première collaboration avec « Slime You Out ». La couverture unique utilisait une photo de l’actrice en train de se faire maigrir lors des Nickelodeon Kids Choice Awards 2012. Plus tard dans la matinée, Halle a répondu sur les réseaux sociaux. Le John Wick 3 La star a posté une réponse sur Instagram. « Parfois, il faut être le plus grand… même si on est une femme ! » dit la citation.

Assez vite, une personne a pris la section des commentaires de Berry en demandant : « @halleyberry, que penses-tu du fait que Drake utilise cette photo de toi pour son single ? Halle Berry a répondu à la personne en disant : «[Drake] je n’ai pas obtenu ma permission. Ce n’est pas cool. J’ai pensé mieux à lui !

Berry a poursuivi : « D’où mon message d’aujourd’hui. Lorsque les gens que vous admirez vous déçoivent, vous devez être la personne la plus grande et passer à autre chose ! »

Les fans se sont tournés vers X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour se prononcer sur la situation. La couverture a déclenché un débat houleux sur l’influence et le respect du nom de Halle. Un utilisateur a écrit que Drake « lui a donné du poids et elle est énervée ». Les fans de Halle Berry ont rapidement vérifié cet utilisateur et l’ont complètement ressaisi !

D’autres utilisateurs ont souligné que Berry ne détient pas les droits d’utilisation. Le photographe Christopher Polk, qui a pris la photo pour Getty Images, le fait effectivement.

Plus tôt cette semaine, Drake et SZA ont dévoilé leur nouveau single et ont publié la pochette initiale mettant en vedette Berry, qui la montrait trempée dans de la bave verte. Cependant, les ex-amants n’ont pas utilisé la photo de Berry comme pochette sur les plateformes de streaming, mais ont plutôt utilisé la photo virale d’un chien d’Adonis Graham.

Avant la sortie de la chanson, les fans de Dallas ont eu la chance d’avoir un aperçu exclusif de la chanson lors de sa tournée It’s All a Blur avec 21 Savage.

Drake repousse Pour tous les chiens Date de sortie

Le nouveau single a fait croire aux fans que Drake allait livrer son nouvel album, Pour tous les chiens, comme promis. Cependant, la date de sortie initiale du 22 septembre est trop longue pour que même Drake puisse y parvenir.

Maintenant, écrivant sur les réseaux sociaux, Drake a révélé qu’il avait un « dilemme » : soit reporter ses concerts pour « terminer l’album », soit repousser l’album.

« D’accord, mon dilemme auquel je suis confronté est que soit j’annule les concerts pour terminer l’album, soit je termine la mission et abandonne l’album avant le dernier concert », a-t-il écrit. « Je vous dois tous ces souvenirs que nous construisons et partout où nous avons manqué jusqu’à présent, nous reviendrons à coup sûr. »

Il a ajouté : « C’est tout à fait normal » que le nouvel album sorte désormais le 6 octobre. La nouvelle date lui donnera le temps de terminer à la fois les concerts et le prochain album.