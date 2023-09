Halle Berry condamne Drake pour avoir utilisé son image pour promouvoir sa nouvelle chanson : « Les gens que vous admirez vous déçoivent »

Les griffes de Catwoman sortent.

Halle Berry a partagé sa déception avec Drake sur les réseaux sociaux après que le rappeur ait utilisé une photo d’elle pour promouvoir son nouveau single « Slime You Out » sans sa permission.

La photo, prise lors des Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2012, montre Berry couverte de bave verte, à son grand dam. Les célébrités sont notoirement baignées de néon tout au long du spectacle.

Drake et SZA ont tous deux teasé la chanson sur leurs réseaux sociaux plus tôt cette semaine en partageant la photo de Berry sur Instagram.

Samedi, Berry a condamné ce choix créatif, partageant une citation énigmatique sur son fil Instagram. » PARFOIS TU DOIS ÊTRE LE PLUS GRAND GARÇON… MÊME SI TU ES UNE FEMME ! »

Dans la section commentaires, un utilisateur a directement demandé à Berry son avis sur l’utilisation de Drake. « Je n’ai pas obtenu ma permission », a-t-elle écrit. « C’est pas cool, j’ai pensé mieux à lui ! »

« D’où mon message d’aujourd’hui », a-t-elle poursuivi dans un commentaire séparé. « Quand les gens que vous admirez vous déçoivent, vous devez être la plus grande personne et passer à autre chose ! »

Les représentants de Berry, Drake et SZA n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

La chanson est sortie le 15 septembre et, selon la page YouTube du rappeur, utilise la pochette de son prochain album « For All The Dogs ».

Drake a récemment annoncé qu’il reportait la date de sortie de son huitième album studio au 6 octobre.