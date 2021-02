L’actrice a eu la réponse parfaite après que quelqu’un a tenté de la traîner pour ses multiples relations ratées.

L’échange a commencé lorsque Berry a publié un message sur Instagram disant: «Les femmes ne vous doivent pas de la merde». Un commentateur a écrit: «Dit les femmes qui ne peuvent pas garder un homme».

C’est alors que Berry a répondu: « Qui a dit que je voulais garder le mauvais homme? Parce que … je ne le fais pas. »

Bien joué.

Un autre a écrit: « Geesh Halle, a eu des problèmes avec les hommes dans votre vie ?? »

Berry ne s’est pas retenu et a écrit: « Non, ils ont eu des problèmes avec moi. »

Touché.

Le lauréat d’un Oscar a également répondu à un commentateur d’Instagram écrivant: « Aucun homme ne s’est jamais occupé de moi … JAMAIS! »

En ce qui concerne sa vie amoureuse, Berry a eu plusieurs relations de haut niveau. Elle a été mariée au joueur de baseball David Justice de 1993 à 1997. Elle a épousé son deuxième mari, Eric Benet en 2001 et a officiellement divorcé en 2005. Berry a eu son premier enfant avec le mannequin Gabriel Aubry en 2008 avant que le couple ne se sépare deux ans plus tard. .

Après plusieurs années de fréquentation, Berry et Olivier Martinez se sont mariés en 2013 et ont accueilli le deuxième enfant de Berry plus tard dans l’année. Le couple a annoncé en 2015 son divorce.