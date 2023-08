Halle Berry accepte de payer 8 000 $/mois à son ex-mari, ce qui sème le chaos

La vie est injuste

Halle Berry aurait accepté de payer la somme exorbitante de 8 000 $ par mois en pension alimentaire pour enfants à son ex-mari Olivier Martinez (ouais, ce mec depuis Infidèle) après avoir finalisé leur bataille de divorce qui a duré près d’une décennie.

Selon L’explosionl’actrice oscarisée versera 8 000 $ de pension alimentaire mensuelle à Martinez ainsi que 4,3 % de tout revenu supérieur à 2 millions de dollars en pension alimentaire supplémentaire.

Le couple a également convenu de la garde légale et physique conjointe de leur fils Maceo, âgé de 9 ans, selon un rapport de TMZ.

L’enfant vivra chez Berry du lundi au mercredi et Olivier du mercredi au vendredi avec une garde alternée le week-end.

Selon des documents judiciaires, les paiements de Berry à Martinez ont commencé le 15 mars 2023 et couvriraient tous les coûts liés aux études privées de leur fils.

Maceo participera également à des conseils individuels et familiaux, auxquels Berry et sa fille Nahla, 15 ans, pourront assister. Cependant, le petit ami actuel de Berry Chasse aux fourgons il est interdit d’y assister.

Berry et Martinez doivent également tenir l’autre partie informée de toutes les questions concernant « la santé et/ou la maladie, l’éducation et le bien-être général » de Maceo et il leur est interdit de parler de « manière négative, irrespectueuse, désobligeante ou désobligeante envers ou à propos de Maceo ». l’autre devant l’enfant ou pour permettre à des tiers de faire de même.

Berry et Martinez ont commencé à se fréquenter en 2010 et ont confirmé leurs fiançailles en mars 2012. Le couple s’est marié lors d’une cérémonie en France en juillet 2013, quelques mois avant la naissance de leur unique enfant ensemble, Maceo, né en octobre de la même année. En 2015, le couple annonce sa séparation.

Malheureusement pour Berry, c’est le deuxième deux ex-mari recevant une pension alimentaire pour enfants d’elle ce qui pose la question : qui sont ses avocats ???

Qui est l’ex-avocat de Halle Berry… cet homme vient de finaliser son divorce en recevant 8 000 $ par mois plus un pour cent des revenus qu’elle reçoit de plus de 2 millions. Il n’a pas à payer les frais de scolarité ou les frais médicaux de l’enfant ET ne le surveillera que 3 jours par semaine ?!?! pic.twitter.com/a4q9Z5aq4z – Célébrité 🇱🇷 (@soulljahhh) 23 août 2023

Heureusement, elle a bénéficié d’un sursis en novembre dernier avec le versement mensuel à son premier ex-mari. Gabriel Aubry étant réduit de moitié, passant de 16 000 $ à 8 000 $.

Berry et le mannequin ont commencé à se fréquenter en 2006 et ont accueilli leur fille deux ans plus tard avant de se séparer en 2010.

Selon les rapports de E ! Nouvellesla bataille pour la garde s’est compliquée en 2012 après qu’Aubry a bloqué la demande de Berry auprès des tribunaux pour lui permettre de s’installer en France avec Nahla et son fiancé d’alors Olivier Martinez.

Le paiement mensuel initial de 16 000 $ de Halle était basé sur son revenu de 2012, des documents judiciaires montrant apparemment le X Men les revenus de la star s’élevaient à 4,7 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2012.

Halle Berry doit-elle verser à Gabriel Aubry 16 000 $ par mois de pension alimentaire pour enfants ? Elle a vraiment le goût le plus inouï chez les hommes. – initiative idiote (@metroadlib) 19 juin 2014

À l’époque, le revenu d’Aubry ne représentait qu’une fraction de ce montant, soit 192 921 $. La décision initiale prévoyait également que l’actrice payait une pension alimentaire rétroactive totalisant 115 000 $ et 300 000 $ pour les frais juridiques d’Aubry, accordant au couple une garde partagée à 50-50.

Berry a payé le soutien sans contestation pendant plus de huit ans, mais a exprimé sa colère face à cet arrangement sur les réseaux sociaux. En février 2021, l’actrice s’est rendue sur Instagram pour publier un graphique déclarant : « Les femmes ne vous doivent rien. »

Elle a ensuite répondu à ses abonnés dans sa section commentaires, exprimant ses sentiments sur les préjugés de la pension alimentaire pour enfants.

«Je le paie depuis une décennie maintenant. Je pense que si une femme ou un homme doit payer une pension alimentaire bien supérieure aux besoins raisonnables pour aider à SOUTENIR l’enfant, je pense que c’est une erreur ! » elle a écrit.

