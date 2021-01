Halle Berry est de retour dans le mix aux Oscars de cette année… mais elle n’est pas d’humeur à célébrer.

Elle joue un combattant en cage échoué dans Bruised – et dirige également le film.

Mais les applaudissements ne peuvent cacher la douleur Halle estime qu’elle reste la seule femme noire à avoir remporté l’Oscar de la meilleure actrice principale.

Quand elle a remporté le prix en 2002 pour sa superbe performance dans Monster’s Ball, cela a été salué comme un moment déterminant pour Hollywood autant que pour elle.

Contre ses larmes, elle a déclaré à l’élite de Tinseltown à l’époque: «Ce moment est tellement plus grand que moi. Ce prix est décerné à chaque femme de couleur sans nom et sans visage qui a maintenant une chance parce que cette porte a été ouverte ce soir.







Près de 20 ans plus tard, Halle, 54 ans, est à nouveau présentée comme une candidate potentielle aux Oscars de cette année en avril.

Mais ce n’est pas ainsi qu’elle espérait que les choses se passeraient.

Elle dit: «Le chagrin que j’ai, c’est parce que j’ai vraiment pensé que cette nuit signifiait que très peu de temps après, d’autres femmes de couleur, des femmes noires, se tiendraient à mes côtés.

«Maintenant, cela fait 20 ans et personne ne l’a fait, et donc à chaque fois qu’un Oscar arrive, je réfléchis beaucoup et je pense:« Peut-être cette année, peut-être cette année ».

«Il est devenu navrant que personne d’autre ne se soit tenu là.









«On peut soutenir qu’il aurait pu y avoir d’autres femmes qui méritent d’être là qui n’y sont pas et j’aurais espéré que dans 20 ans, il y en aurait eu d’autres qui seraient à mes côtés.

«Ce moment a compté parce que tant de gens sont venus me voir au fil des ans et m’ont dit comment ce moment a changé leur réflexion sur ce qu’ils pouvaient réaliser, ce qu’ils aspiraient à faire ou ce qu’ils croyaient pouvoir faire – qu’ils ont été touchés par cela. moment. C’est la valeur dont je sais qu’elle est réelle. »

Depuis la première cérémonie des Oscars en 1929, 92 stars blanches ont remporté le gong de la meilleure actrice principale.

Halle, une Bond girl dans le film Die Another Day de 2002, est la seule actrice noire à remporter le premier prix – malgré la nomination de 12 autres.

Huit stars noires ont remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle au fil des ans. Mais Hollywood est hanté par des décennies d’inégalités raciales et sexuelles. Halle craint que des campagnes telles que # Oscarsso-white ne semblent avoir apporté peu de changement.









Ironiquement, son nouveau rôle dans Bruised a été initialement écrit pour une Irlandaise blanche de 25 ans – mais Halle a convaincu les producteurs de lui donner le rôle d’un combattant sur la piste du retour.

Elle dit: «Je savais ‘tel qu’écrit’ que le rôle ne pouvait pas être moi. Mais ce que j’aimais, c’était un film de combat classique.

«Les gens aiment s’enraciner pour l’opprimé.

«J’ai adoré la fracture et la rupture de ce personnage et j’adore voir un film sur la rédemption.

«Je veux voir l’esprit humain s’envoler, voir quelqu’un s’élever au-dessus des obstacles.









«C’est ce à quoi la plupart des gens se rapportent parce que nous luttons tous de cette façon à un moment donné. Nous luttons pour survivre et faire les choses correctement et nous montrer pour nous-mêmes et pour notre famille.

«Il y avait donc tellement de choses à ce sujet qui ressemblaient à ce que je savais instinctivement.

«Mon travail consistait à convaincre les producteurs qui détenaient les droits de ce film de me laisser le réinventer pour une femme noire d’âge moyen et comment je pourrais jouer ce combattant et comment je pourrais raconter cette histoire.»

Halle a proposé une approche différente – remodeler le monde dans lequel il se déroulait, les personnages et le quartier – et l’a renvoyée aux producteurs.

Elle a été surprise quand ils ont accepté, puis lui a demandé de trouver son propre directeur. En fin de compte, elle s’est fait confiance pour assumer ce rôle également.







Dans le film Netflix, qui n’a pas encore de date de sortie, Halle incarne le combattant d’arts martiaux en disgrâce Jackie Justice.

Son retour est bloqué par une redoutable adversaire connue sous le nom de Lady Killer, jouée par la vraie championne des poids mouches de l’UFC, Valentina Shevchenko, 32 ans.

Shevchenko, né au Kirghizistan, a montré les cordes à Halle et le duo est devenu de grands amis. Mais le tournage a été assez difficile, c’est le moins qu’on puisse dire.

Halle a craqué deux côtes lorsqu’elle a été touchée par un genou à la poitrine lors d’une confrontation décisive.

Mum-of-two Halle – qui s’est plongée dans le jujitsu, le judo, le taekwondo et le kickboxing pour le rôle – a déclaré: «Quand vous faites vos propres cascades comme moi, vous devez accepter qu’il y aura des accidents.» Halle a lancé sa propre production en 2014 et espère que de jeunes actrices noires prendront également les rênes de la réalisation.







Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait inspirée à prendre le contrôle de sa créativité, Halle a déclaré: «Je suis inspirée de voir tant de femmes de couleur écrire, produire, diriger, raconter nos propres histoires sous notre propre forme, nos propres terres, oser le faire.

«Et je suis également inspiré par ceux qui ne sont pas de couleur qui soutiennent ceux qui sont de couleur et qui les aident à réaliser ces opportunités et à les soutenir tout au long de leur parcours. Alors ça commence à se sentir mieux. La star des X-Men Halle s’inspire de ses propres tribulations de la vie réelle lorsqu’elle joue des personnages complexes. Divorcée trois fois, elle a fait face à des poursuites judiciaires, à des batailles pour la garde et à des ruptures amères.

Elle dit: «Chaque fois que j’obtiens ces rôles, j’ai une expérience cathartique et une guérison par moi-même. Et je peux partager des parties de moi qui sont cachées.

Son dernier rôle peut impliquer des fractures au sens le plus physique du terme. Mais s’il y a quelqu’un qui sait triompher contre toute attente, c’est Halle Berry.