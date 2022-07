Halle Bailey s’associe à Chrisean Rock et déclenche un chaos hilarant

Rebondissement!

Halle Bailey et DDG profitent de manigances à double rendez-vous avec Chrisean Rock et Blueface

Nous n’avons aucune idée de comment cela s’est produit – c’est comme 1 + 1 égal à chat – mais d’une manière ou d’une autre, à un moment donné, Halle Bailey et son chéri DDG lié à un couple chaotique Roche chrétienne et Visage bleu pour un double rendez-vous qui a suscité une hystérie hilarante sur les réseaux sociaux.

Les couples semblaient passer un bon moment sur la base de vidéos partagées par Blueface sur son histoire Instagram qui montraient que tout le monde se débattait au practice et mettait des chiffres au bowling.

yall chrisean n’est pas si mal regarde son halle encourageante 😂 #ddg #Blueface pic.twitter.com/Pq2F0EMMoK – Jamais (@cuzinevercared) 25 juillet 2022

Dans plusieurs vidéos, nous voyons Chrisean battre au bowling et Halle être la petite amie la plus solidaire qui ait jamais encouragé DDG à entrer en contact avec la balle de golf après plusieurs swings et ratés.

omg chrisean ion ne veux pas de fumée pic.twitter.com/V3yOOtVa0s -stan. (@BacockObama) 26 juillet 2022

Oh oui, ils ont passé un bon moment

pas halle et chrisean 😭 pic.twitter.com/9oKvivm1Zb — yahyah³⁰ (@Iovecrafts) 25 juillet 2022

Chrisean Rock obtient la photo de Blueface cimentée sur sa nouvelle dent

Cela vient après que Chrisean ait montré son amour éternel pour Blueface en cimentant son portrait sur sa dent de devant amovible.

Comme indiqué précédemment, Blueface a rompu les liens avec Chrisean après avoir été repérée avec Fivio Étranger plus tôt ce mois-ci.

«Moi et Rock on vibre. Elle n’est pas assez fiable – je veux dire que nous avions un accord et elle n’a pas tenu sa part de l’accord, aussi simple que cela », a-t-il posté sur les réseaux sociaux. “C’est tout ce qui est.”

Naturellement, Chrisean a exprimé sa tristesse dans une série de tweets.

Ramène-moi bruh – ChriseanRock (@ChriseanMalone) 1 juillet 2022

Vous pouvez tous m’appeler faible et quoi que ce soit d’autre, je vais continuer à montrer que c’est réel pour moi. Idc à quel point ça a l’air stupide ou mauvais parce qu’à la fin de la journée c’est à moi – ChriseanRock (@ChriseanMalone) 2 juillet 2022

Dans un post de suivi, Blueface a affirmé que Chrisean l’avait changé après avoir fait remplacer sa dent manquante.

À l’inverse, Chrisean a affirmé que le rappeur ne pouvait pas supporter qu’elle soit “attrayante” et a admis qu’elle était dévastée d’apprendre qu’il n’avait aucune intention de raviver leur romance. Sa solution ? Enlever la dent qu’elle vient de se faire implanter.

Peu de temps après, elle a décidé qu’elle voulait porter son implant mais devait trouver un moyen de faire savoir à Blueface qu’elle ne le désirait que lui. Oui, une photo de son visage sur sa dent implantée.

Appelez-moi Bluetooth 😎 – ChriseanRock (@ChriseanMalone) 9 juillet 2022

Que pensez-vous de la liaison inattendue? Pensez-vous que Chlöe et Halle font trop d’efforts pour se débarrasser de leur image de bonne fille ? Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur le double rendez-vous sur le flip.