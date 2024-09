Halle Bailey rompt avec le véganisme : « J’avais envie de viande »

Halle Bailey est végétalienne depuis des années. Cependant, elle a dû abandonner son régime alimentaire habituel et manger de la viande parce qu’elle était enceinte.

Expliquant ce qu’elle voulait dire par là, la La Petite Sirène L’actrice a déclaré sur un Instagram Live que pendant sa grossesse, elle avait envie de viande.

« Et la réponse est : plus maintenant », a-t-elle répondu aux questions des fans lui demandant si elle était toujours végétalienne – alors qu’elle a été vue en train de manger pendant que son fils de 8 mois Halo – qu’elle partage avec son petit ami DDG – était avec elle dans le clip.

« Et la raison en est que je crois avoir dit à certains d’entre vous que lorsque j’étais enceinte, j’avais commencé à avoir envie de viande. »

Elle a continué : « Je me suis dit : « Eh bien, je vais donner à mon corps ce qu’il veut maintenant, parce que je fais un travail très difficile pour faire grandir un être humain, et je voulais aussi m’assurer que Halo reçoive les nutriments appropriés et les choses dont il avait besoin. »

Cependant, Halle, qui est végétalienne depuis 13 ans, a déclaré que son régime sans viande représente toujours une grande partie de son alimentation.

« Si j’ai envie de poulet ou autre chose, j’en mange », ajoute-t-il. « Mais je ne mange pas beaucoup de viande. Mais si j’en ai envie, je le prends et c’est tout. »