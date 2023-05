Voir la galerie





Crédit d’image : Allison Voight / SplashNews.com

Halle Bailey a semblé incroyable tout au long de la tournée de presse pour La petite Sirène, et la première australienne du lundi 22 mai n’a pas fait exception. Halle, 23 ans, a canalisé Ariel alors qu’elle portait une robe bleu ciel sans bretelles au State Theatre de Sydney, où elle a célébré son film Disney en direct. La robe de Halle comportait du tissu satiné et des embellissements scintillants avec une courte traîne qui lui couvrait les pieds et la suivait sur le tapis bleu. La jeune superstar portait une paire de boucles d’oreilles en argent et coiffait ses magnifiques cheveux longs en un chignon avec des tresses.

Co-vedette de Halle Mélissa McCarthy, 52 ans, l’a rejointe pour la première de leur film en Australie. Melissa, qui joue Ursula dans le film Disney, portait une robe en soie à motifs blancs et violets avec des paillettes violettes sur le devant. La nominée aux Oscars a terminé son look avec des boucles d’oreilles pendantes en argent et un collier de diamants. Halle et Melissa étaient toutes deux souriantes alors qu’elles prenaient des photos lors de leur dernière étape de la tournée de presse pour La petite Sirènequi sortira officiellement en salles le 26 mai.

Halle a parcouru le monde pour promouvoir son film Disney très attendu, et elle a tué le jeu de la mode à chaque première. Pour la première à Londres le 15 mai, Halle portait une robe longue blanche avec un décolleté plongeant et des découpes sexy de chaque côté. Et lors de la première au Mexique le 11 mai, la chanteuse Chloe x Halle a porté une robe blanche transparente plongeante qui a révélé un décolleté ample. Le meilleur look de Halle aurait pu être à la première de Los Angeles le 8 mai, où elle s’est habillée d’une robe bustier bleu sarcelle argentée personnalisée par le créateur Valdrin Sahiti.

Lors de la première de Los Angeles, Halle a expliqué à quel point le rôle d’Ariel dans La petite Sirène signifie pour elle. « Ce moment signifie tout pour moi, je suis tellement reconnaissante d’être ici », a-t-elle déclaré Date limite a l’événement. « Je me sens vraiment honoré et je suis heureux que le jour soit enfin venu où nous pouvons tous le regarder. » Halle joue dans le film aux côtés de Melissa McCarthy, Jonas Hauer-King, David Diggs, Awkwafinaet Jacques Tremblay.

