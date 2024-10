Halle Bailey parle de « son anxiété » à l’idée de quitter son fils pour le travail

Halle Bailey admet que laisser derrière elle son fils de 9 mois pour le travail est plein d’anxiété.

Le Petite Sirène La star a profité de son compte Snapchat officiel pour partager qu’elle s’inquiétait pour son petit garçon, Halo, alors qu’elle partait pour le travail.

« Je prends l’avion ce soir pour être quelque part pendant une journée mais je souffre d’une anxiété paralysante sans mon fils », a écrit Bailey sur son cliché, montrant son visage rempli d’inquiétude.

« Un conseil pour les mamans qui ne supportent toujours pas de partir travailler ? », a demandé l’actrice de 24 ans à d’autres mamans.

Plus tard, elle a posté une photo d’une coupe de champagne, écrivant : « Peut-être qu’un peu de champagne aidera. »

Il est pertinent de mentionner que Bailey partage Halo avec son ex DDG.

Plus tôt au mois d’octobre, DDG a annoncé sa séparation d’avec Bailey en le partageant sur son compte Instagram officiel.

« Chers amis et supporters, Après beaucoup de réflexion et de conversations sincères, Halle et moi avons décidé de nous séparer. La décision n’a pas été facile, mais nous pensons que c’est la meilleure voie à suivre pour nous deux. Je chéris le temps que nous avons passé ensemble et l’amour que nous avons partagé », a-t-il écrit en légende.

« Malgré les changements dans notre relation, notre amour l’un pour l’autre reste profond et vrai. Nous sommes toujours les meilleurs amis et nous nous adorons », a poursuivi DDG.