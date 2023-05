Halle Bailey jaillit sur le DDG du «prince charmant» au milieu des rumeurs de rupture

Les fans qui veulent que Halle Bailey et DDG se séparent pourraient avoir de mauvaises nouvelles.

Dans une récente interview avec PERSONNESBailey a tout parlé de la romance dans sa prochaine réinvention en direct de La petite Sirène.

« Je pense vraiment que ce film fait un travail formidable en racontant l’histoire de ce que signifie nourrir et honorer le véritable amour et la véritable amitié », a déclaré Bailey à la publication. « Vous pouvez voir les histoires d’Ariel et d’Eric et plonger un peu plus profondément dans leurs cerveaux. Ils entreprennent ce voyage fantaisiste pour trouver l’amour l’un avec l’autre.

Au sujet de sa propre romance éclair, on a demandé à Halle si son petit ami DDG avait l’étoffe d’un vrai prince charmant (ou prince Eric), ce à quoi elle a répondu avec un sourire et un rire.

« Les gens adorent en parler », dit-elle, avant d’ajouter : « Ouais. Je dirais que. »

Bailey a poursuivi en disant: « Je pense que la meilleure chose à propos du jeune amour est que vous pouvez continuer à vous retrouver à travers ce voyage d’aimer quelqu’un d’autre. Et vous découvrez de nouvelles parties de vous-même et peut-être des choses que vous n’aviez pas remarquées auparavant à propos de votre cœur. « J’ai l’impression que les choses changent lorsque l’amour s’implique davantage dans votre vie », a-t-elle poursuivi. « J’ai définitivement découvert plus en moi en tant que femme. … C’est une chose vraiment cool à vivre, mais une expérience transformatrice.

Cela vient en même temps que des informations selon lesquelles Bailey et le Youtuber devenu rappeur ont rompu, avec une publication faisant référence à DDG comme un «rappeur de liste électronique». DDG a répondu au rapport, bien qu’il n’ait pas clarifié le statut de sa relation avec Bailey, riant seulement de sa classification de renommée.

« » E-list rapper « un peu drôle ngl lol », a-t-il tweeté.

Il a poursuivi en partageant un tweet montrant que son dernier single, « I’m Geekin » est la deuxième chanson la plus ajoutée à la radio urbaine cette semaine derrière « All My Life » de Lil Durk et J. Cole.

« Le rappeur numéro 2 de la E-List devient fou I’m Geekin remix ce vendredi !! » DDG a légendé le message.

En ce qui concerne leur statut relationnel….ce n’est toujours pas clair.