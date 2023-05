Halle Bailey fait la couverture du magazine Glamour et parle de « La couleur violette »

Une actrice exsudative d’Ariel orne QUATRE couvertures d’une publication et parle de jouer dans deux remakes très médiatisés.

Halle Bailey est honorée Charme États-Unis, Mexique, Allemagne et Espagne et décrocher simultanément des rôles dans des classiques bien-aimés, La petite Sirène et La Couleur Violet.

Selon la jeune femme de 23 ans qui s’est entretenue avec l’écrivaine Leah Faye Cooper, elle a reçu l’appel de cette dernière tout en travaillant « sous la mer » en tant que sirène Disney.

Bailey se souvient avoir enregistré son audition pour une jeune Nettie – la sœur cadette de Celie – pendant le tournage La petite Sirène à Londres. Une Bailey excitée a déclaré qu’elle avait appris qu’elle avait décroché le rôle peu de temps après la fin du tournage et qu’elle s’était émerveillée devant le casting de stars.

« Je travaille avec des légendes dont je suis tellement fan, comme Fantasia et Taraji P. Henson. » Comparant le décor à une réunion de famille, Bailey a apprécié le répit d’avoir un rôle plus petit que dans La Petite Sirène. « De plus, j’ai pu être country et parler avec mon accent géorgien du sud, ce qui était amusant pour moi. » Bailey est entré dans le projet avec des nerfs compréhensibles—« le premier est tellement emblématique, vous ne voulez presque pas toucher quelque chose d’aussi précieux que ça, et c’est pareil avec Mermaid, » dit-elle*—*mais elle est satisfaite du résultat. « Je pense que les gens seront vraiment fiers de la nouvelle version. »

En plus de parler du film qui sortira en salles à Noël, Bailey a parlé de son objectif et a souligné qu’elle s’efforce d’être une meilleure humaine au quotidien.

« Les récompenses et les distinctions et les gens qui complimentent, c’est bien, mais qu’est-ce que [am I] ici pour vraiment? Que fais-je pour le rendre à Dieu ? Qu’est-ce que je fais activement pour être une meilleure personne chaque jour ? »

Non seulement cela, mais elle a également souligné l’importance de garder sa vie personnelle discrète, ce qui doit être difficile compte tenu de l’intérêt direct du public dans sa relation avec DDG. L’actrice l’a récemment comparé à son prince charmant malgré la perception du public.

« C’est vraiment drôle comment les gens te regardent [as] être toujours cette jeune fille, être toujours cette chose innocente et intouchable. J’apprécie qu’en m’aventurant dans l’âge adulte, je sois capable de prendre mes propres décisions. Pour ma paix et ma santé mentale, je dois garder cela privé.

Vous pouvez consulter l’intégralité de Halle Bailey Charme histoire de couverture ICI.

Scénariste : Leah Faye Cooper

Photographe : AB + DM

Rédacteur mode : Justin Hamilton

Cheveux : Tinisha Meeks

Maquillage : Christiana Cassell