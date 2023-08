Halle Bailey étourdit en haut de bikini bleu aqua et jupe assortie: photos – Hollywood Life

Crédit d’image : James Veysey/Shutterstock

Après avoir atteint de nouveaux sommets de renommée en tant que La petite Sirène, Halle Bailey ne laisse pas les fans oublier le rôle ! Dans de nouvelles photos partagées sur Instagram le mardi 15 août, la superbe actrice a pris des selfies miroir alors qu’elle montrait le haut de bikini éthéré bleu aqua et la jupe moulante assortie. Elle est allée pieds nus pour le claquement de doigts, ses ongles peints en rouge vif, et a ramené ses super longues mèches de sirène en une queue de cheval basse. Sur une autre photo, le Chloé x Halle La chanteuse a placé sa main sur sa hanche et a donné des vibrations de sirène, et dans un autre encore, elle s’est retournée pour montrer les fronces basses à l’arrière de la jupe. Elle a même croisé ses pieds pour imiter apparemment une queue de sirène ! Halle accessoirisée d’un sautoir et d’une paire de créoles bleu turquoise. « Ils savent que tu es un ange », a-t-elle légendé le message, ainsi que des émoticônes papillon, vague océanique, ange et cœur bleu.

Halle a une armée de 6,7 millions de fans sur la plateforme, et beaucoup d’entre eux ont pris la section des commentaires avec leurs réactions au look aquatique. Parmi eux se trouvait sa célèbre soeur Chloé Bailey, qui a écrit « personne de plus méchant », aux côtés d’un emoji cœur-yeux. « Belle sirène ! » a jailli un fan, avec un autre remarquant, « la position donne la queue de sirène. » Un quatrième a écrit «Hors de la mer» avec un emoji au cœur bleu.

Alors que Halle semble s’être glissée sans effort dans le rôle emblématique de Disney, elle a admis dans une interview de septembre 2022 qu’il y avait une « pression ». « Je pense vraiment que parce que j’aime tellement ce film et que je le chéris depuis que je suis petite, je me suis mis un peu de pression », a-t-elle déclaré. E ! Nouvelles lors d’une interview à l’Expo D-23. « Juste parce que je veux transmettre toutes les sensations que j’ai vues quand j’étais petite fille. »

Cependant, elle savait qu’elle avait tout donné – et cela l’a aidée à prendre confiance avant la sortie très attendue du film en mai. « Sachant que j’ai tout donné et que je me suis donné à 110% dans tout ce film, je suis vraiment fière de moi », a-t-elle déclaré au point de vente.