Halle Bailey et DDG sont toujours ensemble malgré les rumeurs de rupture

Halle Bailey et DDG montrent qu’ils sont toujours hués malgré les critiques des médias sociaux qui prient pour leur séparation.

La petite Sirène La star a partagé son enthousiasme de voir son homme dans une vidéo publiée sur Tik Tok avec l’audio viral de Beyoncé chanter, je suis heureuse de voir mon mari.

Le clip montre la chanteuse de 23 ans sautant d’excitation après avoir posé les yeux sur son petit ami. Elle embrasse Darryl « DDG » Grandberry Jr. et lui donne un petit PDA.

Halle a sous-titré le post, « Le dernier jour de presse comme .. » accompagné d’une série d’emojis excités.

Les deux ont fait leur première apparition en couple sur les réseaux sociaux en 2022. Depuis, le rappeur est le plus un de Halle.

Quand Personnes a demandé si DDG était son vrai prince charmant, elle a gentiment répondu: « Ouais, je dirais ça. »

L’artiste d’Epic Records s’est également extasié sur son enthousiasme.

« Je n’ai jamais été avec quelqu’un qui m’a vraiment motivé comme elle », a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec Le club du petit-déjeunernotant qu’il pourrait se voir proposer à Halle « éventuellement ».

La déesse locced a également partagé: « Je pense que la meilleure chose à propos du jeune amour est que vous pouvez continuer à vous retrouver à travers ce voyage d’aimer quelqu’un d’autre. Et vous découvrez de nouvelles parties de vous-même et peut-être des choses que vous n’aviez pas remarquées auparavant à propos de votre cœur. « J’ai l’impression que les choses changent lorsque l’amour s’implique davantage dans votre vie », a expliqué le musicien. « J’ai définitivement découvert plus en moi en tant que femme. … C’est une chose vraiment cool à vivre, mais une expérience transformatrice. Les médias sociaux appellent DDG pour un comportement présumé de mauvais petit ami Pour de nombreuses célébrités, en particulier les femmes, les partenaires qui devraient être les fans n°1 s’avèrent être ceux qui les détestent le plus. Les manigances de DDG sur les réseaux sociaux ont soulevé des signaux d’alarme à propos de ce qui se passait à Halle. Plusieurs commentaires en ligne ont affirmé que DDG tentait de voler l’éclat de Halle au milieu de la sortie de son nouveau film parce qu’il a tweeté qu’il n’avait jamais vu l’original Petite Sirène.

Un utilisateur de Twitter a évalué: «DDG faisant ce tweet sur le fait de ne pas regarder la petite sirène était sûrement un troll. Mais il y a quelque chose à dire sur le fait de choisir de troller le jour du premier ministre de votre partenaire. Le mec me paraît extrêmement enfantin. Cela ressemble à une envie pas si subtile et pas à un véritable soutien.

Certains commentateurs des médias sociaux disent que le rappeur élevé à Detroit est un opportuniste. Ils l’ont appelé pour des jeux Internet immatures afin de maintenir la pertinence et ont soutenu que le rappeur n’était « pas au niveau de Halle ». Rubis Rose a ajouté de l’huile sur le feu en février lorsqu’elle libéré une capture d’écran d’un échange de messages entre elle et le Youtubeur. Les fans ont affirmé que DDG avait franchi la ligne avec Halle, mais l’artiste a blâmé CGI (imagerie générée par ordinateur) et les manières sinistres de Ruby. « Ik ça a l’air mauvais mais ce n’est pas ce qu’il semble stg que b *** h juste mauvais », a-t-il écrit. « Tout va bien en interne. Cette situation était préfigurée. Je sais que tout le monde veut que je sois le méchant, mais je ne le suis vraiment pas. Cette bêtise a suivi l’innanet remarquant que DDG a supprimé le compte Instagram de Halle et son tweet énigmatique, « toutes ces filles sont pareilles ». Le couple aussi non suivi les uns les autres, amenant le public à croire que les artistes l’ont appelé. On ne sait pas si les deux se sont réellement séparés pendant cette période. Halle a clairement indiqué dans le récent message que DDG est son homme. Évidemment, l’actrice angélique se moque bien des opposants du net. Twitter a toujours partagé leurs pensées, bien sûr.

Un utilisateur a dit,

« Échos de Bobby Brown et Whitney. Ça ne s’est pas bien terminé. »

Un autre utilisateur était un stan pour la relation entre Halle et DDG, tweetant, «Les personnes qui désirent constamment Halle et DDG se séparer sont misérables et pas heureux dans leur vie parce qu’ils ont une si belle relation.

Que Halle choisisse de trouver l’amour sous la mer ou avec DDG, tu dois le respecter et laisser la fille à la voix angélique vivre sa vie.

La petite Sirène joue maintenant dans les salles.