Halle Bailey et DDG se séparent moins d’un an après avoir accueilli leur fils

Halle Bailey et Darryl Dwayne « DDG » Grandberry Jr. ont décidé d’arrêter moins d’un an après avoir accueilli leur premier enfant.

« Après beaucoup de réflexion et de conversations sincères, Halle et moi avons décidé de nous séparer », a écrit jeudi le YouTuber et rappeur de 26 ans sur son histoire Instagram.

« Cette décision n’a pas été facile, mais nous pensons que c’est la meilleure voie à suivre pour nous deux. Je chéris le temps que nous avons passé ensemble et l’amour que nous avons partagé.

Halle Bailey et Darryl Dwayne « DDG » Grandberry Jr. ont rompu moins d’un an après avoir accueilli leur premier enfant. Halle Bailey/Instagram

« Cette décision n’a pas été facile, mais nous pensons que c’est la meilleure voie à suivre pour nous deux », a écrit DDG sur son histoire Instagram jeudi. Directeur général adjoint/Instagram

« Malgré les changements dans notre relation, notre amour l’un pour l’autre reste profond et vrai. Nous sommes toujours les meilleurs amis et nous nous adorons », a-t-il poursuivi.

« Alors que nous nous concentrons sur nos parcours individuels et nos rôles en tant que coparents, nous chérissons le lien que nous avons construit et les beaux moments que nous avons partagés. »

DDG a également demandé aux fans « compréhension et soutien » alors qu’ils traversent la « transition ».

« Merci pour votre amour et vos encouragements », a-t-il ajouté.

Malgré leur séparation, le YouTuber a déclaré que l’amour que lui et Bailey ont l’un pour l’autre « reste profond et vrai ». Halle Bailey/Instagram

Bailey n’a pas abordé publiquement la scission. Halle Bailey/Instagram

Bailey, 24 ans, n’a pas parlé publiquement de sa séparation du DDG. Page Six a contacté son représentant pour obtenir des commentaires.

La star de « La Petite Sirène » a accueilli son fils, Halo, avec DDG en décembre 2023 après avoir gardé leur grossesse secrète du public.

Les deux hommes semblaient aller bien lorsqu’ils ont pris des vacances en famille en Italie en juillet. Le désormais ancien couple a même partagé les premières photos du visage de Halo lors du voyage pittoresque.

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Bailey et DDG ont accueilli leur premier enfant, un fils nommé Halo, en décembre 2023. Instagram/ddg

Ils ont gardé secrètes leurs nouvelles de grossesse jusqu’à la naissance de Halo, malgré les spéculations généralisées des fans. Instagram/hallebailey

Toutefois, plus tôt dans l’année, ils ont été sujet aux rumeurs de rupturece que le représentant de Bailey a rapidement nié.

Les deux hommes se sont liés pour la première fois en janvier 2022 lorsqu’ils ont été aperçus lors d’un concert d’Usher à Las Vegas.

Ils ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en juin 2022 aux BET Awards.

Les deux hommes semblaient heureux lorsqu’ils ont posé pour des photos de famille en Italie cet été. Instagram/hallebailey

Ils ont été liés pour la première fois en janvier 2022. Getty Images pour Gucci

Plus tard cet été-là, l’actrice de « Color Purple » a confirmé qu’elle était « à coup sûr » amoureuse de son copain. en parlant avec Essence.

Au cours de la même interview, elle a révélé que DDG était une YouTubeuse qu’elle admirait depuis longtemps.

« Par coïncidence, il m’a envoyé un message – et le reste appartient à l’histoire », s’est-elle exclamée.