Halle Bailey et DDG se séparent, des mois après avoir accueilli un petit garçon

Halle Bailey et DDG ne feront plus partie du monde l’un de l’autre – du moins pas sur le plan romantique.

La star de « La Petite Sirène » et le rappeur de « I’m Geekin » ont décidé d’arrêter après deux ans de relation et ont récemment accueilli un petit garçon. « Après beaucoup de réflexion et de conversations sincères, Halle et moi avons décidé de nous séparer », a annoncé jeudi DDG (né Darryl Dwayne Granberry Jr.).

« Cette décision n’a pas été facile, mais nous pensons que c’est la meilleure voie à suivre pour nous deux », a déclaré le DDG dans un communiqué. Jeudi Histoire Instagram. « Je chéris le temps que nous avons passé ensemble et l’amour que nous avons partagé. »

Un représentant de Bailey, qui est la moitié du duo « Do It » Chloë x Halle, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Times.

La star de « The Color Purple » Bailey, 24 ans, et DDG, 26 ans, ont déclenché pour la première fois des rumeurs de romance en janvier 2022, puis ont officialisé les choses sur le tapis rouge lors des BET Awards 2022 en juin. Parler à Essence dans août 2022Bailey a déclaré qu’elle connaissait DDG grâce à sa chaîne YouTube et a partagé que leur relation avait commencé par des messages privés sur les réseaux sociaux.

Lorsque le magazine a demandé à Bailey si elle était amoureuse de DDG, elle a répondu : « Oui. Bien sûr que je le suis.

Après quelques drames en ligne et des rumeurs de rupture, le duo a fait passer leur relation au niveau supérieur. À l’automne 2023, Bailey a déclenché des rumeurs de grossesse après Page six a rapporté qu’elle était restée à l’écart des photographes lors des MTV Video Music Awards et qu’elle « était très attentive à la façon dont elle faisait des câlins et à qui elle les faisait ».

Malgré les spéculations des fans, Bailey est resté silencieux sur Instagram. DDG a également joué timidement, niant sur Snapchat ce à quoi ils s’attendaient. Quelques jours après le démenti du rappeur, Bailey a annoncé l’arrivée du petit garçon Halo.

Elle a dit sur Instagram que « même si nous sommes à quelques jours de la nouvelle année, la plus grande chose que 2023 aurait pu faire pour moi, c’était de m’apporter mon fils… bienvenue dans le monde, mon Halo. »

Elle a ajouté : « Le monde a désespérément besoin de vous connaître. »

Dans les mois qui ont suivi la naissance de Halo, Bailey et DDG ont rompu le silence sur leur grossesse privée. En recevant un prix lors de la cérémonie Essence Black Women in Hollywood en mars, Bailey a déclaré que son fils était « la plus grande bénédiction, je n’avais aucune obligation de l’exposer ».

Depuis l’arrivée de Halo, les musiciens ont également partagé extraits de leur vie avec leur fils sur les réseaux sociaux – y compris vidéo du bébé lors d’un manège pour enfants qui est devenu matériel de mème mois dernier.

DDG a déclaré dans sa missive de jeudi que lui et Bailey seraient coparentaux tout en se concentrant sur leurs « voyages individuels ». Il a également précisé qu’il n’y avait pas de mésentente dans cette rupture.

« Malgré les changements dans notre relation, notre amour l’un pour l’autre reste profond et vrai », a-t-il écrit. « Nous sommes toujours les meilleurs amis et nous nous adorons. »