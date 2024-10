Halle Bailey et DDG se séparent après plus de 2 ans ensemble, le rappeur publie une déclaration | DGA, Halle Bailey, Split | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Halle Bailey et DGA décident d’arrêter après plus de deux ans de relation.

Jeudi 3 octobre, le rappeur de 26 ans a révélé sur les réseaux sociaux que lui et le jeune de 24 ans Petite Sirène l’actrice s’était séparée.

Ils ont commencé à se fréquenter début 2022 et ont accueilli leur premier enfant ensemble – un fils nommé Halo – plus tôt cette année.

Il a parlé de la décision et de la façon dont ils avancent dans une déclaration partagée avec ses fans.

« Après beaucoup de réflexion et de conversations sincères, Halle et j’ai décidé de nous séparer. Cette décision n’a pas été facile, mais nous pensons que c’est la meilleure voie à suivre pour nous deux. Je chéris le temps que nous avons passé ensemble et l’amour que nous avons partagé. Malgré le changement dans notre relation, notre amour l’un pour l’autre reste profond et vrai », a-t-il écrit sur sa story Instagram.

DGA » a poursuivi, ajoutant : « Nous sommes toujours les meilleurs amis et nous nous adorons. Alors que nous nous concentrons sur nos parcours individuels et nos rôles en tant que coparents, nous chérissons le lien que nous avons construit et les beaux moments que nous avons partagés. Alors que nous traversons cette transition, nous demandons votre compréhension et votre soutien.

Il a signé en écrivant : « Merci pour votre amour et vos encouragements. »

Halle et DGA ont été vus ensemble pour la dernière fois en septembre. Elle ne semble pas encore avoir commenté cette séparation.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage et nous leur souhaitons à tous deux bonne chance pour l’avenir.

Le couple a fait la une des journaux à plusieurs reprises depuis le début de leur relation. En juillet 2023, DGA a déclenché une controverse en ligne à propos des paroles de sa chanson «Famous», qui parlait de son incertitude quant à la carrière et à la renommée de sa petite amie. Il a également expliqué comment ils répartissaient leurs finances.