Halle Bailey et DDG attisent les rumeurs de rupture

Halle et DDG se séparent ??

Les réseaux sociaux s’embrasent DDG petite amie étoile apparemment ombragée Halle Bailey et ne la suit plus sur Instagram dans ce qui semble être une crise de nerfs qui a déclenché des rumeurs de rupture sur Internet.

Les fans n’ont pas perdu de temps pour tirer des conclusions après avoir remarqué que DDG n’avait plus suivi Halle sur Instagram et avait effacé ses photos de sa page avant de lancer un tweet crypté qui, selon beaucoup, visait la chanteuse sans problème.

“toutes ces filles pareilles [crying emoji] ce n’est pas possible », a-t-il écrit, suscitant des spéculations selon lesquelles elle l’aurait trompé.

La sœur aînée de Bailey, Ski, est entrée dans le chat pour vérifier que DDG avait insinué que sa superstar lui avait fait du tort d’une manière ou d’une autre.

La sœur aînée de Halle Bailey, Ski Bailey, reprend ses histoires Instagram dans une vidéo maintenant supprimée pour appeler l’ex-petit ami de Halle, DDG, pour avoir tenté d’insinuer que Halle l’avait trompé après avoir tweeté : “Toutes ces filles sont pareilles 😭 ce n’est pas possible” et l’a ensuite désabonnée sur Instagram. pic.twitter.com/YS7amiZMp3 – Faction Pop (@PopFactions) 8 février 2023

Plus tard, elle est revenue sur ses commentaires, mais les rumeurs de rupture s’étaient déjà propagées sur les réseaux sociaux.

Mise à jour. pic.twitter.com/SzueX131nM – Faction Pop (@PopFactions) 8 février 2023

Dans une tournure désordonnée, les initiés de l’industrie ont pointé une photo (deuxième diapositive) que Bailey a prise avec le rappeur émergent RJAE au brunch Roc Nation qui a peut-être déclenché DDG.

https://instagram.com/rjaerap/?hl=fr

À ce stade, DDG devrait être confiant dans sa relation avec La petite Sirène star dont nous doutons qu’elle se déplaçait contre le groupe bourdonnant avec des caméras partout.

Il nous est impossible d’imaginer Halle salir quelqu’un, surtout après son message d’anniversaire super doux à DDG en octobre.

La courte vidéo commence par leur poignée de main spéciale avant de les montrer blottis ensemble à Coachella, avant une soirée, sur le canapé, et Halle l’admirant juste en train de conduire son fouet et de se blottir contre son chat.

“joyeux joyeux anniversaire @ddg ♥️ je t’aime pour toujours”, a-t-elle déclaré dans le message.

DDG a affectueusement répondu: “Je t’aime plus” avec un emoji et une série de cœurs.

Avance rapide jusqu’à il y a quelques heures, où DDG est revenu sur Twitter pour lancer un autre tweet sur la crédulité d’Internet.

Internet si crédule 😂 – DDG (@PontiacMadeDDG) 8 février 2023

Que cela signifie qu’il n’y a pas de rupture du tout, nous ne le savons pas (encore), mais nous n’avons pas encore entendu parler de Halle et ne le ferons probablement pas.

Halle, vous êtes avec un homme adulte qui ne vous a plus suivi et a laissé entendre que vous avez triché afin qu’il puisse promouvoir sa chaîne YouTube et sa musique. N’êtes-vous pas gêné https://t.co/bhCnDFk5Ip — N. (@nayathedisciple) 8 février 2023

Pensez-vous que Halle et DDG se sont vraiment séparés? Dites-nous en bas et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur la peut-être-rupture de Halle et DDG sur le flip.