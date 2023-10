Halle Bailey et DDG assistent aux Glamour Women Of The Year Awards

Peu de temps après que Halle Bailey a été aperçue à Santa Monica avec ce qui semble être un baby bump, elle et son petit ami se sont tous habillés pour une soirée en amoureux sur le tapis rouge.

La petite Sirène La star et son petit ami Youtuber devenu rappeur, DDG, étaient présents mardi aux Glamour Women Of The Year Awards à Londres.

L’heureux couple portait des ensembles entièrement noirs assortis pour la sortie, avec Bailey vêtu d’une mini-robe bustier en velours noir NICOLE + FELICIA ornée de roses blanches en 3D le long de l’ourlet, selon PERSONNES. La chanteuse a ajouté un collier de diamants et des boucles d’oreilles pendantes assorties pour accessoiriser, complétant le look avec une queue de cheval haute et une lèvre rouge tendance.

DDG a complété la tenue de sa petite amie avec un costume entièrement noir, assorti à son bijou avec un collier surdimensionné en forme de croix de diamants.

Halle était présente en tant que lauréate des GLAMOUR’s Women of the Year Awards 2023 Gen-Z Game-Changer.

«Je vis chaque jour sans vergogne comme moi-même et je me penche en avant», a-t-elle déclaré. CHARME dans les coulisses. « Je fais ma part de la meilleure façon possible, je vais simplement en suivant mon cœur et je ne laisse aucun opposant m’arrêter. »

Lorsque Bailey a accepté son prix, elle a souligné qu’elle n’avait jamais prétendu être la voix de sa génération, « acceptant seulement[ing] ce prix à travers le prisme dans lequel je vois le monde et j’apprécie toutes les belles âmes féminines qui ont ouvert la voie pour me permettre d’être ici aujourd’hui pour l’accepter.

« Cela a été un ajustement de vivre ma vie sous le regard scrutateur de ces projecteurs », a-t-elle déclaré lors de son discours. « Mais, à l’ère des médias sociaux, d’une manière ou d’une autre, nous vivons tous sous la même surveillance. De ce que nous portons à ceux que nous aimons, en passant par les choses qui nous tiennent à cœur, tout est sujet à examen. Alors, voici mon conseil honnête. Éteignez-le lorsque vous avez besoin de trouver la paix intérieure. Mais aussi, vivez votre vie pour vous. Ne perdez pas de temps à le vivre pour les réseaux sociaux. Tout le monde a une opinion, mais la seule qui compte est la vôtre. Vous savez déjà au fond de vous ce qui est bon pour vous.

Bailey a poursuivi : « Pour moi, cela fonctionne parce que je reste simple. Je mets Dieu en premier et j’essaie ensuite de prendre les décisions qui me conviennent le mieux à ce moment-là. Une autre chose pour laquelle je suis très reconnaissant et qui m’a énormément aidé est de trouver un bon mentor de vie – Celui qui vous inspirera et vous motivera. Pour moi, j’ai toujours eu ma sœur et en regardant en arrière et en reliant les moments importants qui m’ont façonné, ma sœur aînée Chloé était toujours là à ces moments-là.

On peut dire que c’est exactement ce que Halle a fait ces derniers mois au milieu des rumeurs de grossesse, qui n’ont fait que s’intensifier cette semaine après que des photos d’elle avec ce qui semble être un baby bump ont fait surface en ligne. Alors que sa sœur, Chloe Bailey, avait déjà dit aux gens de « garder le nom de ma sœur hors de la bouche », Halle n’a pas encore confirmé ou infirmé les rumeurs.

Même si son petit ami s’est également abstenu de confirmer ou de nier la grossesse, il a tout fait mais affirmer que les rumeurs sont vraies. Après que les photos montrant la bosse visible de Halle aient fait le tour des réseaux sociaux, les internautes sur X ont commencé à se plaindre du fait que Bailey soit « enceinte d’un clochard » au sommet de sa carrière.

DDG a clairement eu vent de ces tweets, puis a envoyé son propre message disant : « J’ai mis à jour ma bio pour dissiper toute confusion 🙠🠽 », après avoir modifié sa bio X pour lire « Rich Bum ».