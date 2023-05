Voir la galerie





Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

Halle Bailey est arrivé. Et alors qu’elle montait sur le tapis bleu royal pour la première de La petite Sirène, il est sûr de dire que les mâchoires du monde entier sont tombées. La star du film scintillait et brillait de la tête aux pieds dans une superbe robe bustier bleu argenté avec ce qui semblait être un corsage inspiré d’un coquillage ou d’un corail de mer. De manière charmante, l’ourlet de la robe semblait avoir été façonné pour imiter un conte de sirène. Elle a accessoirisé avec des boucles d’oreilles ornées de bijoux et a affiché un magnifique sourire pour les caméras. Halle a terminé le look avec, bien sûr, une manucure bleu aqua chatoyante. En bref, elle s’est simplement transformée en son rôle-titre.

Lors de la première du film, elle a expliqué à quel point le rôle dans le film comptait pour elle. « Ce moment signifie tout pour moi, je suis tellement reconnaissante d’être ici », a-t-elle déclaré Date limite a l’événement. « Je me sens vraiment honoré et je suis heureux que le jour soit enfin venu où nous pouvons tous le regarder. »

Elle a également discuté de l’impact que même la bande-annonce avait sur les jeunes. « Cela signifie le monde pour moi, en particulier pour les beaux bébés de pouvoir voir un reflet d’eux-mêmes », a-t-elle déclaré au point de vente. «Je suis juste honorée de faire partie de cela et d’être l’une des princesses maintenant parce que pour moi, c’était Brandi en tant que Cendrillon, puis Anika Rose en tant que princesse Tiana. Donc, le fait que je puisse continuer et vivre de cet héritage est vraiment excitant et je suis juste reconnaissant.

En août 2022, alors que le buzz pour le film commençait à se développer, elle a raconté la manière dont elle se rapporte à la sirène emblématique et à la princesse Disney, Ariel. « Son sentiment de nostalgie, sa recherche d’elle-même, était quelque chose avec lequel je pouvais résonner », a-t-elle déclaré. Variété à l’époque. « Elle savait où elle voulait aller et elle n’allait laisser personne l’arrêter. »

« Je veux que la petite fille en moi et les petites filles comme moi qui regardent sachent qu’elles sont spéciales et qu’elles devraient être une princesse à tous points de vue », a-t-elle ajouté. « Il n’y a aucune raison qu’ils ne le soient pas. Ce réconfort était quelque chose dont j’avais besoin. Le film très attendu ouvre le 26 mai dans les salles.

