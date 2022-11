Hall Township Food Pantry distribue des paniers de Thanksgiving; se prépare pour la distribution de Noël – Shaw Local

Le Hall Township Food Pantry a passé mercredi à distribuer des paniers de Thanksgiving à près de 300 familles dans le besoin.

Le menu, dans le cadre des efforts de l’organisation pour les fêtes, comprenait des plats pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, notamment de la dinde, des pommes de terre, de la sauce, des canneberges, du maïs surgelé, des petits pains, de la laitue, des croûtons, de la tarte aux pommes ou à la citrouille et bien plus encore.

Les paniers de Thanksgiving ont été rendus possibles grâce à une communauté de donateurs qui a parrainé des repas pour chaque famille. Le mois dernier, le groupe a envoyé des lettres d’appel sollicitant des dons et a reçu une réponse écrasante.

Les clients du Hall Township Food Pantry ont formé de longues files d’attente alors qu’un groupe de 44 bénévoles, travaillant à l’intérieur et à l’extérieur, ont distribué une malle pleine d’épicerie aux familles dans le besoin.

Après la distribution de mercredi, le garde-manger sera fermé du 21 au 29 novembre pour permettre aux bénévoles de célébrer avec leurs familles.

La distribution du souper de Noël de l’organisme aura lieu de 9 h à midi et de 16 h à 18 h le mercredi 21 décembre.

Le garde-manger sert les résidents d’Arlington, Bureau, Cherry, Dalzell, DePue, Hollowayville, Ladd, Seatonville et Spring Valley.

Project Success, les sponsors du Hall Township Food Pantry, a également programmé son atelier annuel du Père Noël le samedi 17 décembre à l’école secondaire Hall.

Les clients du garde-manger avec des enfants âgés de un à la huitième année peuvent s’inscrire à la distribution de jouets en se rendant sur halltwpfoodpantry.org. Le dernier jour pour s’inscrire est le lundi 5 décembre.