GLENDALE, Arizona: n ° 10 Iowa State (8-3, Big 12) vs n ° 25 Oregon (4-2, Pac-12), 2 janvier, 16 h HNE

LIEU: Glendale, Arizona

TOP JOUEURS

État de l’Iowa: RB Breece Hall. Le joueur de deuxième année a mené la nation avec 1 436 verges et a marqué 19 touchés en 11 matchs. Hall a réalisé en moyenne 5,5 verges par course et a couru au moins 100 verges lors des huit premiers matchs de l’Iowa State, avec un maximum de 185 à deux reprises.

Oregon: Tyler Shough. Le étudiant de deuxième année a profité de son opportunité en tant que partant de l’Oregon cette saison, avec 1 480 verges et 13 touchés avec cinq interceptions. Shough a complété 63% de ses passes.

NOTABLE

État de l’Iowa: Les Cyclones ont été bons des deux côtés du ballon, terminant troisième du Big 12 en attaque totale (441,1 verges par match) et en défense (343). Le quart Brock Purdy a lancé pour 2594 verges et 18 touchés avec neuf interceptions en 11 matchs. Sa cible préférée était Xavier Hutchinson, qui avait 60 attrapés pour 726 verges et quatre touchés. L’Iowa State a perdu 27-21 contre l’Oklahoma n ° 8 dans le match pour le titre Big 12.

Oregon: Les Ducks ont été un remplaçant tardif dans le match de championnat Pac-12 après que Washington ait dû se retirer en raison de COVID-19[feminine problèmes. L’Oregon, qui a terminé deuxième du Pac-12 North, a remporté son deuxième titre de conférence consécutif avec une victoire de 31-24 sur le sud de la Californie. Les Ducks ont une fiche de 2-0 de tous les temps dans le Fiesta Bowl avec des victoires contre le Colorado en 2002 et l’État du Kansas en 2013.

DERNIÈRE FOIS

Première rencontre.

HISTOIRE DU BOL

État de l’Iowa: Quatrième apparition consécutive au bol et 15e au général L’État de l’Iowa a perdu contre Notre Dame 33-9 au Camping World Bowl 2019. Premier bol de Fiesta.

Oregon: troisième apparition au Fiesta Bowl et 34e match de bol au total, dont 15e en 16 ans. L’Oregon a battu le Wisconsin 28-27 au Rose Bowl 2020.

