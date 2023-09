Hall High School entame la semaine des retrouvailles – Shaw Local

La semaine des retrouvailles 2023 de Hall High School est en cours.

La semaine sera remplie d’événements pour toute la communauté, à commencer par un match de football JV à domicile à 17h30 le lundi 25 septembre contre Kewanee.

Les activités prévues pour la semaine des retrouvailles comprennent des journées de déguisement, la décoration des couloirs de classe et un concours de décoration de porte parrainé par le conseil des étudiants de l’école secondaire Hall.

Les thèmes de la journée de déguisement sont :

Lundi : Costumes d’Halloween

Mardi : Journée Adam Sandler

Mercredi : habillez-vous comme vous étiez à la maternelle

Jeudi : Barbie contre Ken

Vendredi : Esprit scolaire (T-shirts de classe)

Jeudi, les étudiants participeront aux Wellness Games, qui sont une nouvelle version des jeux de stade traditionnels et intégreront diverses activités et compétitions auxquelles les étudiants pourront participer après le déjeuner pendant le reste de la journée.

Le défilé annuel de retrouvailles de Hall est prévu le jeudi 28 septembre à 17 heures (la file d’attente des participants commence à 16 h 30 dans le parking de l’école). À partir de l’école secondaire Hall, le défilé se dirigera vers l’est sur la rue St. Paul, tournera vers le nord sur la rue Power et se dirigera vers l’ouest jusqu’à l’école secondaire sur la rue Erie.

La Hall Booster Organization s’est associée à GROW Spring Valley pour organiser la décoration des vitrines des entreprises locales et le Hall High School Pep Club décorera le stade et le parcours du défilé à travers Spring Valley. Immédiatement après le défilé, un rassemblement d’encouragement communautaire et un match de football en poudre auront lieu au stade Richard Nesti. Au cours du rassemblement d’encouragement, les accompagnateurs de classe et les candidats au tribunal de retour seront annoncés, et le roi, la reine et les finalistes du retour seront couronnés. Tout organisme ou groupe communautaire souhaitant participer au défilé doit contacter Ellie Herrmann à [email protected]

L’équipe de football des Hall Red Devils affrontera les IVC Grey Ghosts à 19 heures le vendredi 29 septembre au stade Richard Nesti. Les élèves, les candidats et le terrain de retrouvailles seront présentés avant le match de football, et les Devilettes de Hall High School se produiront à la mi-temps. Pour clôturer la semaine des retrouvailles 2023 de Hall High School, la danse des retrouvailles aura lieu de 19 h à 22 h le samedi 30 septembre (ouverture des portes à 18 h 30). Le thème de la danse de cette année, parrainée par la promotion 2024 sous la direction de Kayli Koch et Herrmann, est « néon » et se déroulera en plein air sur la pelouse de l’école.