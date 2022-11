Hall High School a 5 étudiants honorés en tant que boursiers de l’État de l’Illinois – Shaw Local

Cinq étudiants de la promotion de 2023 de la Hall High School de Spring Valley ont été désignés comme boursiers de l’État de l’Illinois.

La Commission d’aide aux étudiants de l’Illinois, l’agence d’accès aux universités et d’aide financière de l’État, présente chaque année cette prestigieuse reconnaissance de la réussite scolaire à des élèves exceptionnels du secondaire de l’Illinois. Cette année, plus de 16 700 lauréats se joignent aux autres étudiants exceptionnels qui ont été honorés depuis l’introduction de la désignation en 1958.

Les élèves suivants du Hall High School ont été nommés boursiers de l’État de l’Illinois 2023-24: Aidan Campbell, fils de Kelly Wheatley de Spring Valley et de Kenneth Campbell de Wyanet; Promise Giacometti, fille de James et Jennifer Giacometti de Spring Valley; Liliana Heredia, fille de Jennifer Heredia; Kyler Lapp, fils de Trent Lapp et Stacey Andrews de Ladd; et Shechinah Ridley, fille de Robin Ridley de Seatonville.

La désignation Illinois State Scholar est une récompense non monétaire. Chaque boursier d’État recevra une lettre de félicitations et un certificat de réussite de l’ISAC. De plus, les lauréats peuvent télécharger un badge officiel du programme d’études de l’État de l’Illinois à afficher sur leurs profils en ligne, leurs plateformes de médias sociaux et à partager avec leurs conseillers de lycée, leurs futurs collèges, leurs employeurs, les membres de leur famille et autres.

“Au nom de Hall High School, je tiens à féliciter nos boursiers de l’État de l’Illinois 2023-2024 pour avoir reçu ce grand honneur”, a déclaré Susan Lucas, directrice du conseil à Hall. “Nous sommes très fiers de leur dévouement à leurs efforts académiques, et nous attendons avec impatience leurs réalisations futures.”

Chacun des cinq étudiants désignés pour cet honneur a de grands espoirs pour son avenir. Campbell a l’intention d’aller à l’Illinois Valley Community College pendant deux ans, puis d’être transféré dans un établissement de quatre ans pour poursuivre une majeure ou une carrière en informatique.

Giacometti envisage de fréquenter l’IVCC après l’obtention de son diplôme et d’obtenir son baccalauréat en sciences infirmières.

Ridley fréquentera l’IVCC avant de poursuivre une carrière d’hôtesse de l’air.

Heredia a l’intention d’aller dans une université indécise de quatre ans où elle se spécialisera en design environnemental.

Lapp fréquentera l’Ohio Northern University où il se spécialisera en génie mécanique et poursuivra sa carrière de baseball.

“Au nom de l’ISAC, félicitations à tous les étudiants exceptionnels sélectionnés comme boursiers de l’État de l’Illinois 2023-24”, a déclaré le directeur exécutif de l’ISAC, Eric Zarnikow. “Les étudiants et les familles ont été confrontés à de nombreux défis au cours des deux dernières années avec l’apprentissage à distance, entre autres difficultés financières et personnelles. Alors que nous continuons à nous remettre de la pandémie, ces réalisations académiques sont à mettre au crédit du travail acharné et du dévouement des étudiants universitaires et de leurs familles, ainsi que du soutien fourni par les enseignants, les mentors, les conseillers et les communautés pour aider les étudiants à atteindre leurs objectifs et réussir au fur et à mesure qu’ils progressent dans leurs études et leur carrière. »