Hall face à «un autre niveau» en 4A, Griffin du Sacré-Cœur invaincu – Shaw Local

En regardant le film cette semaine, l’entraîneur de Hall, Randy Tieman, a déclaré qu’il y avait “absolument” une différence notable entre la classe 4A et les classes 2A et 3A où toutes les apparitions précédentes des Red Devils en séries éliminatoires sont survenues.

“C’est un autre niveau”, a déclaré Tieman. « C’est quelque chose auquel nous allons devoir nous habituer et arriver à ce niveau. Je ne sais pas si nous en sommes encore là, mais j’espère que nous y arriverons. Nos enfants ont la possibilité d’y aller, de concourir et de jouer lors de la semaine 10. C’est ce que nous leur proposons en ce moment.

En raison de leur nouvelle coopérative avec le comté de Putnam, les Red Devils ont été propulsés dans une classe et ils seront accueillis en 4A par l’un des meilleurs programmes de l’État.

Hall (5-4) se rendra à Springfield pour affronter Sacred-Heart Griffin (9-0) à 19 h vendredi.

Sous la direction de l’entraîneur Ken Leonard, qui prend sa retraite après cette saison en tant que leader des victoires en carrière de l’État (413), les Cyclones font leur 22e apparition consécutive en séries éliminatoires, ont remporté cinq championnats d’État – quatre en 5A et un en 6A – et en ont fait quatre autres apparitions dans des matchs pour le titre, y compris l’automne dernier en 4A.

“Nous leur parlons et essayons d’être positifs avec eux”, a déclaré Tieman. “Nous voulons qu’ils aillent là-bas et jouent aussi fort qu’ils le peuvent et quoi qu’il arrive, arrive. Ils savent à quel point ce programme est bon et à quel point ils sont bons cette année.

« Ils sont la vraie affaire. Ils sont très sportifs et rapides. Ils ont une assez bonne taille. Ils ont tout. Ils sont ce qu’ils sont censés être.

Les Cyclones exécutent une attaque «grande ouverte» et préfèrent passer plus que courir.

Le quart-arrière Tyaire Lott a complété 120 passes sur 159 pour 1 927 verges et 29 touchés sans interceptions.

Maddixx Morris (34 réceptions pour 594 yards, 8 TDs), Keshon Singleton (25-364, 8 TDs), Jake Hamilton (19-328, TD) et Kyle Long (10-200, 3 TDs) sont les principales cibles de Lott.

S-HG a quatre RB avec 193 verges au sol ou plus à Errol Sanders (10 courses pour 288 verges, 10 touchés), Richard Jackson (23-241, 9 touchés), Ethan Hagele (37-193, 5 touchés) et Levi Hanauer (31-193, TD). Lott s’est précipité pour 167 verges et quatre touchés en 32 courses.

Les Cyclones marquent en moyenne 56,4 points par match, ont marqué 60 points ou plus à trois reprises et ont marqué au moins 49 points à chaque match.

“Nous devons essayer de garder le quart-arrière dans la poche et de jouer une bien meilleure défense contre les passes que celle que nous avons la plupart de l’année”, a déclaré Tieman. « Nous allons essayer de (faire pression sur le QB), mais nous ne pouvons pas trop le poursuivre. C’est un bon athlète et il court bien. S’il casse le confinement, il peut faire un gros jeu pour eux.

Offensivement, les Red Devils s’appuieront sur le quarterback Mac Resetich comme ils l’ont fait toute la saison.

Resetich a couru le ballon 225 fois pour des records scolaires de 2 139 verges et 29 touchés. Il a couru 200 verges ou plus sept fois cette saison, a éclipsé 300 verges trois fois et a couru 429 verges contre Mendota.

S-HG, qui joue un 5-2, accorde 8,7 points par match et a maintenu cinq équipes à sept points ou moins, dont trois blanchissages.

“Ils lisent très bien, ils sont rapides et ils amènent beaucoup de gars au ballon rapidement”, a déclaré Tieman. « Nous allons essayer de nous en tenir à notre plan et de faire ce que nous avons fait par le passé. Nous essaierons d’amener Mac dans l’espace du mieux que nous pourrons et partirons de là.