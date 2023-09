Hall domine Riverdale pour sa première victoire de la saison – Shaw Local

SPRING VALLEY – Il a fallu 2 minutes et 24 secondes à l’équipe de football du comté de Hall-Putnam pour marquer lors de son match croisé de la Conférence des Trois-Rivières vendredi contre Riverdale.

L’offensive des Red Devils n’a pas cessé de trouver la zone des buts et la défense n’a laissé les Rams marquer qu’à la fin du match alors que Hall-PC s’est imposé 46-6.

« Nous avons parlé à nos enfants et ils savaient que Riverdale était jeune et inexpérimenté », a déclaré l’entraîneur du HP Randy Tieman. « Nous avions juste besoin de sortir, de faire ce que nous faisions et de nous occuper de nos affaires quand nous en avions besoin. »

Le premier score du match était un parcours de 46 verges par l’étudiant en deuxième année Braden Curran pour donner à Hall-PC une avance de 6-0. Le quart-arrière senior Gianni Guerri a ajouté un touché de 10 verges au sol et une conversion de deux points au tableau de bord avec 2:26 à jouer au premier quart pour donner aux Red Devils une avance de 14-0 avant le deuxième quart.

Le senior Tristan Redcliff a marqué sur une course de 8 verges avec 8:24 dans le deuxième cadre et a été suivi par le sac de Jack Mongan du QB des Rams Kolton Kruse dans la zone des buts de Riverdale pour une sécurité.

Avec une avance de 23-0, Guerrini a couru vers un gardien de 9 verges (Deanthony Weatherspoon a marqué le point supplémentaire) avec 5:27 à jouer dans la seconde, et l’étudiant en deuxième année Aiden Redcliff a galopé 33 verges sur la ligne de touche pour payer la saleté (le coup de pied de Weatherspoon était bon ) pour donner aux Diables Rouges une avance de 37-0 à la mi-temps.

« Nous avons eu cinq enfants qui ont marqué des touchés. C’est assez impressionnant », a déclaré Tieman. « Nous n’avons pas joué Joseph Bacidore après le début du deuxième quart-temps. Nous allons procéder en comité. Ce ne sera pas comme l’année dernière avec Mac Resetich.

« Gianni Guerrini a bien couru le ballon ce soir et il peut lancer le ballon mieux que les gens ne le pensent. Nous nous en occuperons après.

Guerrini a totalisé 89 verges et deux touchés en neuf courses, et Curran a totalisé 68 verges et un touché en sept courses pour ouvrir la voie alors que Hall-PC s’est précipité pour 271 verges et six touchés en 36 courses.

Le senior Miguel Reveles a peaufiné son entraînement avec un plongeon d’un mètre au milieu pour six avec 4:21 à jouer au troisième (le coup de pied de Weatherspoon était bon) pour une avance de 44-0 à Hall avant le quatrième quart.

Un mauvais claquement de Riverdale sur une tentative de botté de dégagement depuis sa ligne de 9 verges rebondie par le parieur et hors des limites pour la deuxième sécurité du match des Red Devils et une avance de 46-0 avec 11:16 à jouer.

«C’était l’affaire toute la semaine. Nous avons parlé de prendre soin de nos affaires, de remporter la victoire et d’essayer de nous en sortir en bonne santé », a déclaré Tieman. « Nous avons affronté beaucoup de jeunes en seconde période. Ils ont acquis une certaine expérience offensivement et défensivement. Riverdale voulait vraiment un touché et ils ont fini par en obtenir un. Je voulais vraiment que l’entraîneur Nick Hanck remporte sa première victoire écrasante, mais c’est comme ça.

Riverdale a marqué ses six points à 40 secondes de la fin.

Les Red Devils reviennent au stade Richard Nesti pour accueillir Bureau Valley, adversaire de la Conférence des Trois-Rivières, Mississippi Divisin, au cours de la troisième semaine.

« Bureau Valley est une équipe bien améliorée cette année », a déclaré Tieman. « Ils étaient jeunes l’année dernière et maintenant ils ont une certaine expérience. Mat Pistole fait un excellent travail avec eux.