Hall bat Bureau Valley et devient éligible aux séries éliminatoires – Shaw Local

SPRING VALLEY – Lorsque Randy Tieman est revenu en tant qu’entraîneur-chef de Hall, il a repris un programme qui a remporté un match à chaque saison de ses deux ans d’absence.

Pourtant, il avait les séries éliminatoires en tête cet automne.

“Je pense toujours que c’est [a possibility]», a déclaré Tieman à propos des séries éliminatoires. “Je le fais. C’est mon objectif.

Vendredi, les Red Devils ont concrétisé cet objectif.

Hall a utilisé une attaque rapide et juste assez de défense pour battre Bureau Valley 44-34 dans un match de la Division du Mississippi de la Conférence de Three Rivers pour devenir éligible aux séries éliminatoires à 5-4.

“C’est génial”, a déclaré Tieman. “Les seuls qui ont vécu cette expérience sont les trois seniors qui étaient ici lors de ma dernière année [in 2019]. Ce sera donc une belle expérience pour les enfants. Ce sera une semaine amusante et nous irons jouer là où nous devons jouer.

Mac Resetich (4) de Hall sprinte sur le terrain pour marquer le premier touché de l’équipe le vendredi 21 octobre 2022 au stade Richard Nesti de Spring Valley. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Senior Mac Resetich était un membre contributeur de l’équipe des séries éliminatoires de 2019 en tant que recrue, et il a joué un rôle principal vendredi comme il l’a fait toute la saison.

Resetich a interrompu des courses de 21, 55, 52 et 61 verges et a renvoyé un coup d’envoi de 74 verges pour un touché alors que les Red Devils utilisaient de gros jeux pour contrer les entraînements méthodiques du Storm.

Les entraînements de score de Hall en première mi-temps ont duré trois jeux, un jeu et quatre jeux avec un retour de coup de pied TD mélangé, tandis que les entraînements de Bureau Valley ont duré 12 jeux, 10 jeux et 11 jeux.

“Mac fait un excellent travail de lecture de la zone et une fois qu’il atteint le deuxième niveau, il n’y a personne qui peut l’attraper”, a déclaré Tieman. “C’est l’avantage que nous avons avec lui.”

Le Storm a semblé prendre l’élan alors que le quart-arrière Bryce Helms a reculé pour passer puis s’est précipité pour une course de touché de 15 verges avec 19,7 secondes à jouer en première mi-temps pour prendre une avance de 21-18.

Cependant, Resetich et les Red Devils ont réagi rapidement avec Resetich se connectant avec Braden Curran pour un touché de 38 verges alors que le temps expirait pour prendre une avance de 26-21 à la pause.

“Le score juste avant la mi-temps était énorme”, a déclaré Resetich, qui a couru pour 272 verges et quatre touchés en 15 courses et a éclipsé 2 000 verges au sol cette saison. “Quand ça arrive, [the opponent] passe à la mi-temps la tête baissée. C’est un gros score.

Hall a commencé à prendre le contrôle de la mi-temps alors que Resetich courait pour un touché de 52 verges lors du deuxième jeu du troisième.

Joel Koch a ensuite forcé et récupéré un échappé sur le disque de BV qui a suivi et Joseph Bacidore de Hall est monté au milieu pour une course de TD de 22 verges qui a prolongé l’avance du Red Devil à 38-21.

Hall a mené d’au moins 10 points tout le reste du parcours.

Les Red Devils se réuniront à la cafétéria de l’école samedi pour regarder le spectacle des appariements des séries éliminatoires afin d’apprendre leur adversaire.

“C’est incroyable”, a déclaré Resetich. “C’est la première fois que j’ai un record de victoires en trois ans, donc ça fait du bien.”

Issac Attig (12) de Bureau Valley fait un bond sur Joseph Bacidore (5) de Hall au deuxième quart le vendredi 21 octobre 2022 au stade Richard Nesti de Spring Valley. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Pour le Storm, le recrue Brady Hartz a fait ses débuts universitaires, se précipitant pour 146 verges en 22 courses.

Helms a couru pour 75 verges et deux touchés en 17 tentatives tout en complétant 5 des 6 passes pour 57 verges, dont un touché de 29 verges à Isaac Attig, qui a devancé un défenseur et jonglé avec le ballon avant de retomber avec la prise. Attitg a également couru dans un TD de 7 verges au quatrième quart, tandis qu’Elijah Endress avait 49 verges, dont un TD de 1 verge, en neuf courses.

“Les enfants se sont battus”, a déclaré l’entraîneur du BV, Mat Pistole. “Cela aurait été très facile pour nos enfants d’abandonner et de suivre les mouvements, mais ces enfants continuent de se présenter tous les jours et de travailler d’arrache-pied et c’est un hommage à leur caractère et à tout ce que cela signifie pour eux. Je suis super fier d’eux.

La tempête termine 1-8.

“Nous n’avons pas eu le succès que nous voulions (cette saison), et je me sens mal pour les seniors parce qu’ils le méritent et ils ont travaillé très fort”, a déclaré Pistole. « Mais nous étions très jeunes cette année. Nous n’avons vraiment joué que trois seniors pendant la majeure partie de la saison. Nous avons affronté beaucoup d’étudiants de deuxième année et de juniors, donc beaucoup de ces gars ont grandi au fil de la saison.

“Nous devons trouver un moyen d’avoir cet esprit de compétition et d’en tirer cette ténacité et cette attitude de vouloir gagner. Ce sera la chose la plus importante sur laquelle nous travaillons cette saison, c’est de changer toute l’attitude du programme et de devenir plus compétitif. »