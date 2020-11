Halima Aden quitte la mode, pour l’instant

Mme Aden, qui a été la première mannequin à porter un hijab pour l’édition Sports Illustrated Swimsuit et à défiler pour des labels comme Yeezy, a partagé sur elle Histoire d’Instagram cette semaine, qu’elle avait l’impression d’avoir compromis ses valeurs et ses croyances religieuses afin de s’intégrer dans l’industrie de la mode.

La mannequin somalienne-américaine est née dans un camp de réfugiés kényans et est devenue célèbre en 2016 après avoir participé à son hijab au concours Miss Minnesota USA. Depuis, elle a fait les couvertures d’American Vogue, Vogue Arabia, Elle et Allure.

Il y avait, a-t-elle dit, de la lutte et de l’inconfort qui ont conduit à rendre possible nombre de ces images. Elle a également souligné les moments où les marques avaient plutôt couvert ses cheveux avec des paires de jeans ou d’autres objets décoratifs plutôt que son hijab et utilisé un maquillage épais sur elle alors qu’elle aurait préféré un look plus sobre qui correspondait à ses principes modestes.

Elle a cité la confusion, un sentiment de rébellion et un manque de représentation des confrères musulmans dans l’industrie comme les principaux facteurs de sa bataille interne.

«La pression devenait insupportable, et je suis triste de dire que j’ai traversé une période de ressentiment pour le hijab», a écrit Mme Aden sur Instagram. Elle a poursuivi en écrivant que la pandémie et une rupture avec l’industrie l’avaient amenée à réaliser où elle sentait qu’elle s’était trompée dans son propre voyage avec le hijab.

Les femmes musulmanes qui choisissent de porter un foulard ont souvent des relations profondément personnelles et dynamiques avec leurs hijabs, et Mme Aden a reçu une vague de soutien de la part de nombreuses personnes qui ont vécu des expériences similaires sur Instagram et Twitter.