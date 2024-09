Haliey Welch « Was Embarrassed to Death » par Hawk Tuah Vidéo (Exclusif)

Il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de « Hawk Tuah Girl », mais savez-vous vraiment Connaissez-vous la personne derrière le mème viral ?

Rencontrez Haliey Welch, le phénomène Internet de 21 ans qui est devenu célèbre après avoir offert sans retenue un conseil sexuel décalé en réponse à une question « méchante » posée lors d’un entretien avec un homme dans la rue à Nashville en juin.

La question posée ? « Quel est le geste au lit qui rend un homme fou à chaque fois ? » La réponse de Welch ? « Il faut leur donner ce « hawk tuah » et cracher dessus ! »

Dans une interview exclusive avec PEOPLE, Welch revient sur la boutade qui lui a instantanément valu une place dans la conversation sur la culture pop – une phrase qui a fait passer sa vie d’une ville du Tennessee sans « un seul feu rouge » à son opposé, Hollywood.

Haliey Welch, devenue virale grâce à son slogan « Hawk Tuah », se confie à PEOPLE dans une interview exclusive.

Antosha Ginzburg



« Cela a été très mouvementé », dit Welch à propos du tourbillon qu’elle a vécu au cours des trois derniers mois depuis que la vidéo dans laquelle elle apparaît a été mise en ligne pour la première fois par les créateurs Tim & Dee TV sur Instagram. Elle a accumulé 18 millions de vues à ce jour.

L’attention accrue et le surnom de « Hawk Tuah Girl » ont été particulièrement choquants pour Welch, qui est née et a grandi dans la petite ville de Belfast, dans le Tennessee, avec une population de 844 habitants et des « champs de vaches partout ».

« À Belfast, il n’y a pas un seul feu rouge », déclare Welch avec fierté. « Il y a peut-être quelques panneaux d’arrêt, mais pas de feu rouge. Nous avons une station-service, un magasin à un dollar – et voyons, qu’avons-nous d’autre ? Oh, un bureau de poste ! »

La célébrité de Welch est la définition même du succès du jour au lendemain. Une fois la vidéo publiée, deux jours après avoir filmé le soir où elle a assisté au CMA Music Festival avec son amie Chelsea, elle a remarqué que toutes ses conversations de groupe « explosaient » lorsqu’elle s’est réveillée pour se présenter à son travail le lendemain matin.

Haliey Welch a grandi à Belfast, une petite ville du Tennessee connue pour son environnement calme et ses fermes équestres.

Antosha Ginzburg



Son lieu de travail ? Une usine de ressorts. « Vous savez, comme un ressort. Boing ! », précise Welch lorsqu’on lui pose la question. « J’étais au service expédition… donc j’ai juste mis dans une boîte le nombre de ressorts commandés par un client et nous les avons ensuite expédiés. »

Mais une fois que la vidéo de « Hawk Tuah » a accumulé les vues, Welch a constitué une équipe. Elle a rapidement trouvé un avocat et une direction, ce qui l’a finalement amenée à quitter l’usine de ressorts (et à se lever à 3 heures du matin).

« Nous avions envisagé de voyager beaucoup et je ne pouvais pas m’absenter du travail pour cela », explique-t-elle. « C’est la seule raison pour laquelle j’ai démissionné, car j’aimais mon travail. »

Haliey Welch, devenue virale grâce à son slogan « Hawk Tuah » en juin, a grandi dans une ville du Tennessee entourée de fermes équestres.

Avec l’aimable autorisation de Hailey Welch



Mais avant de faire sa valise et de sauter dans son tout premier vol pour entamer le prochain chapitre de sa vie sous les projecteurs, Welch admet qu’elle s’est « cachée pendant deux semaines » après que son slogan suggestif soit devenu viral. « J’étais extrêmement gênée de sortir de chez moi », dit-elle.

Welch vit toujours avec sa grand-mère paternelle, qui l’a élevée depuis qu’elle était bébé. « Je vis avec ma grand-mère depuis que j’ai 9 mois », dit-elle. Sa mère n’est plus là, « et puis mon père, il est toujours là, il vit simplement dans sa propre maison et nous nous voyons quelques fois par semaine. »

Haliey Welch lors de la remise des diplômes avec sa grand-mère, surnommée « Granny », qui l’a élevée depuis l’âge de 9 mois.

Avec l’aimable autorisation de Hailey Welch



La relation que Welch entretient avec sa grand-mère est particulière et, selon sa description, elles partagent le même sens de l’humour. « C’est exactement de là que vient mon sens de l’humour… Il vient d’elle », dit-elle en riant.

Étant donné la connotation sexuelle de la vidéo qui a fait le succès de la petite-fille de Granny, vous vous demandez probablement quelles ont été ses premières pensées lorsque « Hawk Tuah Girl » est devenue virale.

« Elle ne l’a donc pas vu… en fait, je le lui ai caché pendant un petit moment », admet Welch.

« Mais quand je lui ai enfin expliqué, j’ai dû le lui dire trois fois avant qu’elle ne comprenne », poursuit-elle. « Et elle m’a répondu : « Oh, crache dessus ! » Et je lui ai répondu : « Ne me dis pas ça ! » Mais oui, c’est plutôt drôle. »

La mère de Welch n’a pas essayé de lui tendre la main malgré la célébrité de sa fille, même si elle dit avoir fini par en parler à son père. « Il lui a dit : ‘Ça ne me surprend pas’ », se souvient-elle de ce que son père lui a dit. Les deux frères aînés de Welch — comme tous les frères et sœurs — « trouvent ça drôle ».

Une photo de Haliey Welch pendant son enfance.

Avec l’aimable autorisation de Hailey Welch



Au-delà de sa famille, Welch a attiré une base de fans assez diversifiée, allant du simple utilisateur des médias sociaux aux célébrités, ayant partagé la scène avec Zach Bryan lors d’un de ses concerts et ayant rejoint Shaquille O’Neal dans la cabine de DJ.

Son compte Instagram à lui seul compte 2,5 millions d’abonnés, un chiffre énorme pour quelqu’un qui n’avait pas de compte de réseau social actif pour des « raisons de santé mentale » avant le moment viral. « Je n’avais aucune envie d’y être », admet-elle.

Welch est consciente de la négativité qui accompagne sa nouvelle célébrité, comme ceux qui pensent qu’elle n’a que 15 minutes de gloire. « La plupart des commentaires haineux sous mes posts indiquent « Follow back » », plaisante-t-elle. « C’est assez explicite. »

Par-dessus tout, Welch est déterminée à utiliser sa méga plateforme pour le bien – c’est pourquoi elle a créé une fondation appelée Pattes à travers l’Amériqueune œuvre caritative qui la passionne. Le fonds a été créé pour sensibiliser, défendre et apporter une aide financière aux associations caritatives pour animaux aux États-Unis.

« Je n’ai pas demandé ça et je suis reconnaissant de l’avoir, alors je veux aider les autres aussi », dit Welch, ajoutant : « Je prends vraiment bien soin de grand-mère… Je lui ai acheté un nouvel aspirateur hier ! »

Haliey Welch a grandi entourée de fermes à Belfast, dans le Tennessee.

Antosha Ginzburg



Aujourd’hui, Welch se consacre entièrement à sa dernière aventure : le Parlez de Tuah podcast. Chaque épisode, disponible en streaming sur Spotify, comportera des conversations avec une célébrité différente couvrant des sujets tels que « des conseils de rencontre » et « des discussions entre filles », partage-t-elle.

Welch dit qu’elle a également eu des discussions sur l’expansion de sa présence à l’écran – en évoquant des idées comme la télé-réalité ou une sorte de documentaire – mais pour l’instant, son objectif principal est le podcast (qui est actuellement classé n°3 dans le classement Top Comedy Podcast de Spotify). « Je suis sûre que cela viendra plus tard », dit-elle à propos des autres idées.

« C’est beaucoup, mais c’est amusant », admet Welch en réfléchissant aux trois derniers mois et à tout ce qui s’est passé depuis qu’elle est tombée sur des inconnus qui ont bouleversé de manière inattendue la vie qu’elle menait dans sa petite ville du Tennessee.

Mais est-ce qu’elle envisage de déménager un jour à Hollywood pour de bon ? « Ma fille, euh-euh », répond Welch.

« Tu entends comme c’est calme ici ? » demande-t-elle, tout en zoomant depuis la maison de grand-mère à Belfast. « J’aime ça. C’est ma tranquillité d’esprit. »